Frankenkredite. Die Kredite, die in den Nullerjahren locker vergeben wurden, wirken bis heute nach. Teils haben sich die Schulden beinahe verdoppelt. Ein Treffen mit Betroffenen dieser Tage zeigte, wie dramatisch die Lage ist.

Wien. Null Eigenmittel. Zu wenig Haushaltseinkommen für einen „normalen“ Wohnkredit. Ein scheinbar findiger Finanzberater. Und ein Kreditgeber, der die Risken entweder selbst unterschätzte oder herunterspielte: So hat in den Nullerjahren für viele Betroffene die Frankenkredit-Misere begonnen, in der sie bis heute feststecken.

Diese Misere markiert quasi den Kontrapunkt zur derzeitigen Situation: Während jetzt allzu strenge Kreditrichtlinien sogar für Gutverdienende die Finanzierung eines Eigenheims oft illusorisch machen, kämpfen immer noch viele Fremdwährungskreditnehmer mit den Folgen der damaligen unkontrollierten Vergabe hochriskanter Finanzierungen. Und es geht um keine geringen Ausmaße.