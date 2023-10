Fuzzman: „Ich habe sehr geweint“

Auf „Willkommen im Nichts“ verarbeitet Fuzzman einen Kummer namens „Empty Nest Syndrome“. Und legt sich mit der Kärntner Hymne an.

Willkommen im Nichts“ heißt das neue Album von Fuzzman, eine Einladung, der man nicht so ohne Weiteres folgen mag. Einmal vage mit Zweifel darob konfrontiert, kalmiert der Kärntner Mittfünfziger. „Das Nichts ist ja nicht unbedingt etwas Negatives. Für die Buddhisten ist es sogar das Nirwana.“ Die tröstlichen Worte helfen allerdings nur bedingt weiter.

Das neue Werk ist so nachdenklich wie nichts sonst von Fuzzman, der zuletzt mit seinem gemeinsam mit Fritz Ostermayer fabrizierten Schlagersoundtrack zum Film „Rimini“ für Schlagzeilen sorgt. Sogar eine „Romy“ gab es für den Unangepassten, der sich selbst als eine Art Schlagersänger definiert, seit er seine Popsongs auf Deutsch singt. Der erste Song „Nur Krieg für dich“ klingt wie ein Bekenntnis, als Babyboomer schuld an vielen Verwerfungen zu sein. Wie kam es zu diesen Nachdenklichkeiten? „Vielleicht wegen meines Alters. Letztes Jahr ist mein Jüngster ausgezogen. Das war schon ein Schnitt, nachdem ich über dreißig Jahre Vater war. Ich habe ja drei Söhne. Jetzt sind alle weg. Es ist ein wenig verwirrend, dass ich jetzt entscheiden kann, wann ich aufstehe in der Früh“, sagt er und setzt ein kleines Glas mit „Whiskychen“ an die Lippen, ehe er fortsetzt und nach Motiven für seine Kreativität sucht, die nichts mit dem von ihm erlebten „Empty Nest Syndrome“ zu tun haben.

Schöne Melodien, sanfter Duktus

„Nachdem die letzte Platte mit dem Tod meiner Mutter endete, hat es ein Weilchen gedauert, bis ich das Gefühl gehabt habe, es ist Zeit für neue Lieder. Die Zeit des Albummachens ist eine Zeit des Rückzugs, wo schönes Sinnieren möglich wird.“ Das Ergebnis hört sich überzeugend an. Schöne Melodien, sanfter Gesangsduktus und eine geräuschvolle Miniatur namens ­„Suffer“.

Was hat es mit dieser Rabiatperle auf sich? „Das ist eine Coverversion eines Napalm-Death-Stücks. ‚You suffer, but why‘, das ist der gesamte Text. Das Stück habe ich mit meinen drei Söhnen aufgenommen. Wir waren davor beim Napalm-Death-Konzert in der Arena. Das war ein Fest.“ Alle drei spielen Instrumente, zwei die Gitarre und der Jüngste Schlagzeug. Fuzzman, mit bürgerlichem Namen Herwig Zamernik, wuchs in einem Haushalt auf, in dem er von der Mutter Free Jazz und vom Vater Schlager zu hören bekam, und praktizierte dann harte Rockmusik.