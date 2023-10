In der Plenarwoche geht’s ums Geld

Am Mittwoch hält der Finanzminister seine Budgetrede. Außerdem wird das Pensions-Plus beschlossen.

Wenn diese Woche der Nationalrat zu seiner Plenarsitzung zusammentritt, beginnt die Sitzung mit Schweigen. Abgeordnete, Regierungsmitglieder und Präsidium werden am Mittwochmorgen eine Gedenkminute für die Opfer der Terrorangriffe der radikalislamischen Hamas auf Israel abhalten.

Danach aber wird es wortreich zur Sache gehen. Auf der Tagesordnung steht nämlich die Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Zuvor wird er seinen Entwurf für den Finanzrahmen 2024 im Ministerrat vorstellen. Über die wesentlichen Zahlen, um die es geht, hat die „Presse“ vergangene Woche bereits berichtet: Im kommenden Jahr sollen Einnahmen von 103 Milliarden Euro Ausgaben von 123 Milliarden gegenüberstehen. Damit wird ein Defizit von 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwartet. Das ist unter anderem wegen der Teuerung höher als erhofft. Im Frühling war Brunner noch von 1, 6 Prozent ausgegangen. Investiert werden soll laut Informationen der Bundesregierung vor allem in Sicherheit und Bundesheer, Konjunkturbelebung, Forschung sowie den Ausbau der Kinderbetreuung.

„Nix-Tun kommt im Budget an“

Die Debatte der Abgeordneten über Brunners Budgetentwurf findet dann tags darauf, am Donnerstag, statt. Und die dürfte hitzig werden. „Das Nix-Tun gegen die Teuerung schlägt sich jetzt auch im Budget nieder“, sagt SPÖ-Budgetsprecher Kai Jan Krainer zur „Presse“. Die Regierung tue nun einfach weiter wie bisher. Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer meint: „Mit diesem Budget reißt die Regierung ein Loch in die Staatskasse und in die Zukunft unseres Landes. Und wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen diese Rechnung schlucken.“