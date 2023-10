Droht eine zweite Front?

Israel. Am Wochenende wuchs die Sorge, dass der Iran über seine Stellvertreter versuchen könnte, das Land in einen Mehrfrontenkrieg zu zwingen.

Wien/Jerusalem. Israels Grenzgebiet im Norden ist seit Sonntag für Zivilisten tabu. Das Militär hat dort eine vier Kilometer breite Pufferzone errichtet und die Bewohner der Region angehalten, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Denn hinter der nördlichen Grenze ist Feindesland. Dort lauert die libanesische Hisbollah-Miliz, ein Stellvertreter des Irans in der Region. Und der Iran hat Israel mit einem „Erdbeben“ gedroht, falls es seine Luftschläge im Gazastreifen fortsetzt und dort wie angekündigt mit Bodentruppen einrückt.

„Jeder hat Szenarien, jeder hat die Hand am Abzug“, sagte Irans Außenminister, Hussein Amirabdollahia, der am Wochenende zuerst bei der Hisbollah im Libanon gastierte und sich später in Katar auf blauen Polstermöbeln an der Seite des exilierten Hamas-Chefs ablichten ließ. Die beiden berieten auch über eine sogenannte Widerstandsachse.