Warum Geheimdienste immer wieder versagen

Beten für den Sieg. Ein israelischer Soldat in der Sinai-Wüste am 6. Oktober 1973 (Jom-Kippur-Krieg). AFP/Getty Images

Ist wieder einmal etwas Schreckliches passiert, wirft man den Nachrichtendiensten vor, sie hätten alles gewusst, was nötig gewesen wäre, um es zu verhindern. Mangelt es ihnen angesichts der Fülle an Fakten an Synthesefähigkeit?

Im Herbst 1973 begann die syrische Armee, entlang der Grenze zu Israel Panzer-, Artillerie- und Infanterie-Einheiten aufzustellen. Zur gleichen Zeit strichen die ägyptischen Streitkräfte alle Urlaube, beriefen Tausende Reservisten ein und verstärkten bei einer massiven Militärübung Flugabwehr- und Artilleriestellungen. Am 4. Oktober 1973 brachten sie Kampfeinheiten in Angriffsposition. Am Abend erfuhr der israelische Militärgeheimdienst Aman, dass die Familien der sowjetischen Berater aus Kairo und Damaskus ausgeflogen wurden. Kurz danach, um vier Uhr morgens am 6. Oktober, erhielt er von einer vertrauenswürdigen Quelle die Information, dass ein Angriff Ägyptens und Syriens auf Israel unmittelbar bevorstünde.

Es kam zu einer Krisensitzung von Spitzenbeamten, doch Eli Zeira, der Chef des Militärgeheimdienstes, sagte, er glaube nicht an einen Angriff. Wir wissen, dass er sich irrte. Syrien griff die israelischen Verteidigungslinien auf dem Golan an, Ägypten bombardierte Stellungen und schickte achttausend Infanteristen über den Suez. Der Jom-Kippur-Krieg begann. Israel stand am Rand des Abgrunds. Offenbar lief damals bei seinem Geheimdienst alles schief. Die Spur der Hinweise war im Nachhinein betrachtet überdeutlich. Nur Unfähigkeit?

Kein Muster