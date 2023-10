Auch für Israels arabische Nachbarn geht es in diesen Tagen um viel. Teilweise suchen sie aber noch ihre Rolle. Wer welche Interessen hat. Ein Überblick.

Auch für die arabische Nachbarschaft steht durch den neuen Gaza-Krieg viel auf dem Spiel, darunter die Stabilität in der gesamten Region und die historische Aussöhnung mit Israel. Saudiarabien zum Beispiel hat den historischen Normalisierungsprozess vorerst auf Eis gelegt. Ein Überblick darüber, wie sich die Staaten bisher positioniert haben.

Katar

Kein arabischer Staat hat nach Ausbruch des neuen Gaza-Krieges so schnell seine Rolle gefunden wie Katar. Das kleine Emirat am Persischen Golf etablierte sich innerhalb weniger Tage als Scharnier zwischen interna­tionalen Unterstützern und Feinden Israels: Emir Tamim bin Hamad al-Thani besuchte am vorigen Donnerstag den deutschen Bundeskanzler, Olaf Scholz, in Berlin, der die „Mittlerrolle“ von Katar lobte. Am Tag darauf flog der US-Außenminister, Antony Blinken, zu Gesprächen in das Emirat. Kaum 24 Stunden später erlaubte Katar ein Treffen von Hamas-Chef Ismail Haniyeh und dem iranischen Außenminister, Hossein Amir­abdollahian, in Doha.