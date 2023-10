Droht eine zweite Front?

Die USA fürchten einen Flächenbrand in der Region. „Jeder hat die Hand am Abzug“, sagt Erzrivale Iran. Vor allem im Norden Israels ist die Lage volatil.

Wien/Jerusalem. Israels Grenzgebiet im Norden ist seit Sonntag für Zivilisten tabu. Das Militär hat dort eine vier Kilometer breite Pufferzone errichtet und die Bewohner der Region angehalten, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Denn hinter der nördlichen Grenze ist Feindesland. Dort lauert die libanesische Hisbollah-Miliz, ein Stellvertreter des Irans in der Region. Und der Iran hat Israel mit einem „Erdbeben“ gedroht, falls es seine Luftschläge im Gazastreifen fortsetzt und dort wie angekündigt mit Bodentruppen einrückt.

„Jeder hat Szenarien, jeder hat die Hand am Abzug“, sagte Irans Außenminister, Hussein Amirabdollahia, der am Wochenende zuerst bei der Hisbollah im Libanon gastierte und sich später in Katar auf blauen Polstermöbeln an der Seite des exilierten Hamas-Chefs ablichten ließ. Die beiden berieten auch über eine sogenannte Widerstandsachse.

„Wir sind vorbereitet“

Seither wächst die Sorge, dass der Iran versuchen könnte, Israel in einen Mehrfrontenkrieg zu zwingen, auch via Syrien oder eben via Libanon: „Wir haben die Hisbollah über alle mögliche Kanälen davor gewarnt, eine zweite Front zu eröffnen“, erklärte der Militärsprecher Arye Sharuz Shalicar am Sonntag gegenüber der „Presse“. Für wie wahrscheinlich er das Szenario einer zweiten Front hält, wollte er nicht sagen. Nur so viel: „Wir sind für den Extremfall vorbereitet.“ Die Hisbollah würde auf Schritt und Tritt beobachtet und ein größerer Angriff hätte „sehr, sehr heftige Konsequenzen“ für den Libanon.

Richtig ruhig war es an der Grenze zum Libanon seit dem Terror des 7. Oktober nie. Immer wieder gab es Schusswechsel. Auf beiden Seiten starben dabei Zivilisten, darunter ein Reuters-Reporter im Südlibanon. Aber größere Angriffe blieben aus. Am Sonntagnachmittag heulten dann in Nordisrael neuerlich die Sirenen. Die Hamas attackierte aus dem Libanon zwei israelische Siedlungen mit 20 Raketen. Unabhängig davon erklärte die Hisbollah-Miliz, sie habe Kasernen im israelischen Hanita mit Lenkraketen angegriffen und „den feindlichen Reihen“ Verluste zugefügt.

Israel rüstet sich indes für einen möglichen Mehrfrontenkrieg. Am Wochenende griff es einen syrischen Flughafen an, diesmal in Damaskus. Ein führender Mitarbeiter des israelischen Außenministeriums bestätigte auf X eine Meldung, wonach die Iraner „strategische Waffen“ nach Syrien verlegen würden: „Ja, das tun sie!“

Zweite Flugzeugträger in Region

Was führt der Iran im Schilde? Ob das Mullah-Regime die Terrorangriffe des 7. Oktober im Süden Israels mitorchestriert hat, ist bis heute nicht geklärt. Dass Teheran der Hamas durch jahrelange Waffenlieferungen erst ermöglicht hat, eine solche Operation durchzuführen, steht aber außer Zweifel. Noch größer aber ist das Waffenarsenal, das die Hisbollah mithilfe des Irans aufgebaut hat. . Schätzungen gehen von mehr als 100.000 Raketen aus. Um die Hisbollah abzuschrecken, haben die USA nun sogar einen zweiten Flugzeugträger in die Region verlegt.

Die Sorgen vor einem Flächenbrand in der Region waren am Sonntag nicht zu überhören. Auch der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan wollte nicht ausschließen, dass der Iran direkt eingreifen könnte. Und Großbritannien wandte sich an Israel mit einem Aufruf zu „Zurückhaltung und Disziplin“: „Denn die Hamas will diesen Konflikt eindeutig in einen größeren arabisch-israelischen Krieg oder sogar einen Krieg zwischen der muslimischen Welt und dem Rest der Welt verwandeln“, erklärte der britische Außenminister, James Cleverly. Zugleich war die arabische Nachbarschaft Schauplatz einer hektischen Krisendiplomatie, die ebenfalls zum Ziel hatte, einen Flächenbrand in der gesamten Region zu verhindern.

„Wir werden die Hamas zerschlagen“

Israel hatte schon davor eine Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt. „Wir werden die Hamas zerschlagen“, verkündete das Kriegskabinett, dem am Sonntag auch erstmals Ex-Armeechef und Oppositionsführer Benny Gantz angehörte. Israel hat insgesamt 360.000 Reservisten mobilisiert und schweres Gerät an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen. Es fliegt außerdem seit Tagen tödliche Angriffe auf Ziele im Gazastreifen, bei denen nach jüngsten Angaben bereits 2450 Palästinenser umgekommen sein sollen.

Am Wochenende berichtete die „New York Times“, dass der Start der Bodenoffensive wegen Schlechtwetters verschoben wurde. Sprecher Shalicar wollte sich dazu nicht explizit äußern, verwies aber darauf, dass Israel den Zivilisten Zeit geben wollte, um den nördlichen Gazastreifen zu verlassen. Am Sonntag endete auch das Zeintfenster für einen dritten Evakuierungsaufruf. Israel steht freilich massiv in der Kritik, auch der Vereinten Nationen, weil es die Massenflucht von mehr als einer Million Menschen in den Süden des Gazastreifens verlangt.

Sprecher Shalicar lässt die Kritik nicht gelten. Eigentlich, sagt er, sollte die Hamas ihre Zivilisten aus dem Kriegsgebiet evakuieren, so wie es Israel auf seiner Seite in der Nähe des Gazastreifens getan habe. Aber die Hamas missbrauche die Bewohner als „menschliche Schutzschilde“, und sie verschanze sich in deren Häusern: „Es gibt im Gazastreifen keine einzige Militärkaserne. Wo befinden sich die 20.000 Kämpfer?“