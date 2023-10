Israel droht eine zweite Front

Am Sonntag vergrößerten sich die Sorgen, dass der Iran aktiv ins Geschehen eingreifen könnte.

Wien/Jerusalem. Israels Grenzgebiet im Norden ist seit Sonntag für Zivilisten tabu. Das Militär hat dort eine vier Kilometer breite Sperrzone errichtet und die Bewohner der Region angehalten, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Denn hinter der nördlichen Grenze ist Feindesland, dort lauert die libanesische Hisbollah-Miliz, ein Stellvertreter des Irans in der Region. Und der Iran hat Israel am Wochenende mit einem „Erdbeben“ gedroht, falls es seine Luftschläge im Gazastreifen fortsetzt und dort wie angekündigt mit Bodentruppen einrückt.

„Jeder hat Szenarien, jeder hat die Hand am Abzug“, sagte Irans Außenminister, Hussein Amirabdollahia, der am Wochenende zuerst bei der Hisbollah im Libanon gastierte und sich später in Katar auf blauen Polstermöbeln an der Seite des exilierten Hamas-Chefs ablichten ließ. Sollte Israel seine „Gräueltaten in Gaza“ fortsetzen, könne man nicht nur in der Beobachterrolle bleiben, so der Außenminister außerdem. Er drohte auch den USA mit „bedeutsamen Schäden“, falls sich der Konflikt in Gaza ausweite. Details nannte er nicht.

Was führt der Iran im Schilde? Ob das Mullah-Regime die Terrorangriffe des 7. Oktober im Süden Israels mitorchestriert hat, ist noch nicht geklärt. Dass Teheran der Hamas durch jahrelange Waffenlieferungen erst ermöglicht hat, eine solche Operation durchzuführen, steht aber außer Zweifel. Noch größer aber ist das Waffenarsenal, das die Hisbollah mithilfe des Iran aufgebaut hat. Schätzungen gehen von mehr als 100.000 Raketen aus. Um die Hisbollah abzuschrecken, haben die USA nun sogar einen zweiten Flugzeugträger in die Region verlegt.

Angriff auf syrische Flughäfen