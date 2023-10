Bayern-Profi Mazraoui verbreitet antiisraelisches Video

Der marokkanisch-niederländischer Fußballspieler, Noussair Mazraoui, bezieht Stellung im Nahost-Konflikt. In einem von ihm geteilten Video sind Palästinenser zu sehen, denen der Sieg über Israel gewünscht wird.

Bundesliga-Profi Noussair Mazraoui vom FC Bayern München hat in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Fußball-Nationalspieler teilte bei Instagram einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“ Im Bild ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Dazu schrieb Mazraoui in dem Eintrag vom frühen Sonntagmorgen „Ameen“ neben einem Emoji mit gefalteten Händen, wie die deutsche Presseagentur dpa berichtet.

Der 25-Jährige steht seit Juli 2022 beim FC Bayern München unter Vertrag und ist Nationalspieler Marokkos. Nachdem der Post für Aufsehen sorgte, äußerte sich der Fußballer am Sonntagabend erneut. In einer Erklärung, die der dpa vorlag, hieß es in englischer Sprache: „Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde.“ Er zeigte sich enttäuscht darüber, dies klarstellen zu müssen.

„Schrecklicher Konflikt, der außer Kontrolle geraten ist“

„Ich verstehe nicht, warum über mich das Gegenteil gedacht wird und warum ich mit hasserfüllten Gruppen in Verbindung gebracht werde“, sagte Mazraoui weiter. Es gehe aktuell nicht darum, was er oder anderen denken. „Täglich werden unschuldige Menschen getötet durch diesen schrecklichen Konflikt, der außer Kontrolle geraten ist.“ Dagegen müsste man die Stimme erheben, die Situation sei „einfach unmenschlich. Abschließend möchte ich klarstellen, dass es nie meine Absicht war, bewusst oder unbewusst jemanden zu beleidigen oder zu verletzen.“

Der FC Bayern gab zunächst keine Auskunft darüber, ob der Instagram-Beitrag für den 25 Jahre alten Profi Folgen habe. Mazraoui weilt derzeit bei der marokkanischen Nationalmannschaft, mit der er am Samstagabend ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste bestritt.

Vier Fußballer gegen den Rest der Welt?

In einer anderen Instagram-Story teilte Mazraoui einen Post, in dem vier Beiträge marokkanischer Nationalspieler abgebildet werden, nämlich jene des Bayern-Verteidigers selbst sowie des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri (Siegen, Nürnberg, Paderborn), von Hakim Ziyech (Galatasaray Istanbul) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse). In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. „Es ist buchstäblich wir gegen die Welt!“, heißt es darüber hinaus. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Der FC Bayern hatte kurz nach Bekanntwerden des Angriffs auf der Plattform X geschrieben, dass man sich um seine Freunde in Israel sorge. Münchens Ersatztorwart Daniel Peretz ist Israeli und verbreitete am Sonntagmorgen eine emotionale Botschaft bei Instagram, in der er Sportler aufforderte, sich gegen Terrorismus auszusprechen. (dpa)