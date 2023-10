Mehr als 1000 Klagen wegen Opioiden: Rite Aid steht vor der Pleite

Die US-Apothekenkette Rite Aid beantragte in der Nacht auf Montag Gläubigerschutz (Chapter 11).

Die einst größte US-Apothekenkette ist wegen der Abgabe von abhängig machenden Schmerzmitteln mit Milliardenklagen konfrontiert. Sie soll den Missbrauch von abhängig machenden Schmerzmitteln durch mangelnde Kontrolle gefördert haben.

Wien/Washington. Rite Aid, eine der drei größten Gesundheits- und Apothekenketten in den USA, steht vor der Pleite. Das Unternehmen hat in der Nacht auf Montag Gläubigerschutz beantragt (Chapter 11), um sich selbst sanieren zu können. Hauptgrund für den Antrag sind mehr als 1000 Klagen, mit denen sich die Handelskette wegen der illegalen Abgabe von Schmerzmitteln konfrontiert sieht.

Rite Aid ist das jüngste Opfer der Opioid-Affäre, die viele Pharmaunternehmen und Apothekenketten in den Vereinigten Staaten betrifft. Die Behörden werfen den Firmen vor, den Missbrauch von abhängig machenden Schmerzmitteln durch mangelnde Kontrolle gefördert und davon finanziell profitiert zu haben. Dadurch seien Millionen Menschen von Schmerzmitteln abhängig geworden, 450.000 seien seit 1999 an den Folgen ihrer Abhängigkeit gestorben.

Rite Aid betreibt mehr als 2000 Filialen mit 45.000 Angestellten in 17 US-Bundesstaaten, ist aber deutlich kleiner als seine Konkurrenten Walgreens Boots Alliance und CVS Health. Rite Aid war in den 1990er-Jahren die größte Apothekenkette der USA, 1998 betrug der Marktwert des Unternehmens 13 Milliarden Dollar. Aktuell wird es mit 40 Millionen Dollar bewertet. Allein seit Jahresbeginn hat die Aktie 80 Prozent ihres Wertes verloren.

„Red Flags“ ignoriert

Das US-Justizministerium hatte Rite Aid im März verklagt, weil es bei der illegalen Ausstellung Hunderttausender Rezepte für Opioide Warnsignale („red flags“) bewusst übersehen habe. Dazu kommen Hunderte Klagen von Bundesstaaten und Gemeinden.

Mit Reserven in der Höhe von 3,45 Milliarden Dollar hofft Rite Aid, seine Geschäfte vorerst weiter betreiben zu können. Die größten Gläubiger sind das Pharmaunternehmen McKesson und das Versicherungsunternehmen Humana Health. Die Milliarden Dollar werden aber nicht genügen, um mit einem Vergleich die laufenden Klagen abzuwenden.

Das sieht man an den Summen, die die Konkurrenten aufwenden mussten. CVS bezahlte 5,3 Milliarden Dollar, Walgreens fünf Milliarden Dollar, um die Klagen beizulegen.

Sogar Unternehmensberater musste zahlen

Bereits der angebliche Auslöser der Opioidkrise, Purdue Pharma mit seinem Produkt Oxycontin, ging wegen der Schadenersatzklagen pleite. 2019 meldete das Unternehmen als Teil eines geplanten Zehn-Milliarden-Dollar-Vergleichs Konkurs an. Die Familie Sackler, Eigentümer von Purdue, hat in ihrem Konkursverfahren einen neuen Vergleich in der Höhe von sechs Milliarden Dollar angeboten.

Die Schmerzmittelkrise betrifft sogar andere Firmen, die nur am Rande mit der Pharmaindustrie zu tun haben, etwa die Unternehmensberatung McKinsey. Ihr wurde vorgeworfen, zur Krise beigetragen zu haben, indem sie Firmen wie Purdue geholfen habe, irreführende Marketingpläne zu entwerfen und den Verkauf von Schmerzmitteln zu steigern. Im September erklärte McKinsey, im Rahmen von zwei Vergleichen 230 Millionen Dollar zur Beilegung von Klagen zu bezahlen. (red./ag.)