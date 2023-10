Erdoğan lässt Sohn und Schwiergersohn gegen Israel demonstrieren

Die Regierung in Ankara verwandelt sich plötzlich vom potenziellen Vermittler im Gaza-Krieg zum scharfen Israel-Kritiker. Dahinter stecken innenpolitische Gründe.

Die Demonstranten liefen durch die Altstadt von Istanbul, schwenkten palästinensische Fahnen und riefen „Jerusalem ist unser,“ bevor sie sich zum muslimischen Abendgebet in der Hagia Sophia versammelten. In der Türkei hat es seit dem Ausbruch des neuen Gaza-Krieges schon mehrere pro-palästinensische Kundgebungen gegeben, doch die Demonstration vor der Hagia Sophia am Samstag stach wegen einiger prominenter Teilnehmer heraus: Ein Sohn und ein Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdoğan marschierten in der ersten Reihe mit.

Erdoğan hatte sich nach dem Ausbruch des Gaza-Krieges zunächst zurückhaltend geäußert und beide Seiten zur Deeskalation aufgerufen. Die Türkei unterstützte lange die Hamas, bemüht sich seit einiger Zeit aber um bessere Beziehungen zu Israel; im September traf sich Erdogan mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und vereinbarte mit ihm eine engere Zusammenarbeit beider Länder. Unmittelbar nach dem Hamas-Angriff auf Israel empfahl sich der türkische Präsident bei Telefonaten mit israelischen, palästinensischen, westlichen und arabischen Spitzenpolitikern als Vermittler.