Der Sozialdemokrat Ahtisaari war von 1994 bis 2000 finnisches Staatsoberhaupt. 2008 erhielt er den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen als Vermittler bei internationalen Konflikte, etwa im Kosovo und in Nordirland. In Österreich war er als einer der drei „Weisen“ nach Amtsantritt von Schwarz-blau aktiv.

Der Finne Martti Ahtisaari hat sich wie kaum ein anderer einen Namen als global einsetzbarer Vermittler zur Beilegung von Krisen und Konflikten gemacht. Selbst sah er all das auf typisch finnische Art eher zurückhaltend. „In Wirklichkeit ist ein Mittler ja nur ein Agent für andere und kann selbst keine Bedingungen setzen“, sagte Ahtisaari bei einer Konferenz über „Das Bauen von Frieden und Gerechtigkeit“ im Jahr 2007 in Nürnberg. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Für seine Bemühungen als Vermittler bei internationalen Konflikten auf verschiedenen Kontinenten erhielt Ahtisaari ein Jahr nach der Konferenz in Nürnberg den begehrten Friedensnobelpreis, für den er zuvor immer wieder als Favorit gegolten hatte. Die Grenzen der Mittlerrolle waren ihm kurz vorher bei einem seiner letzten großen politischen Aufträge schmerzlich bewusst geworden: Als UNO-Sondergesandter für das Kosovo musste er das Scheitern seines Plans für die Balkan-Provinz am Widerstand Serbiens erleben. Dass ihn Belgrader Medien als Erfüllungsgehilfen des Westens attackierten und seinen Vater als Nazi beschimpften, brachte den Finnen nicht aus der Ruhe: „So etwas perlt an mir ab wie Wasser vom Rücken einer Gans.“

Geboren wurde der Offizierssohn am 23. Juni 1937 im heute als Wyborg zu Russland gehörenden Viipuri in Karelien. Auf erste Erfahrungen im Ausland als Lehrer in Pakistan folgte in den 1960er Jahren seine Arbeit für die finnischen Sozialdemokraten als internationaler Sekretär. In den 1970ern war Ahtisaari zunächst Finnlands Botschafter in afrikanischen Ländern, von 1977 bis 1981 arbeitete er in New York als UNO-Kommissar für Namibia.

Zur Vollendung der Unabhängigkeit des afrikanischen Landes schickten ihn die Vereinten Nationen 1989 von Südafrika in die namibische Hauptstadt Windhuk. Den Erfolg der Mission bezeugen eine Ahtisaari-Schule und die Ehrenbürgerschaft des Landes.

Ein wenig erfolgricher Zwischenstopp als Präsident

Seine sechs Jahre als finnisches Staatsoberhaupt 1994 bis 2000 erwiesen sich im Rückblick als weniger geglücktes Zwischenspiel: Ahtisaari trat als sozialdemokratischer Kandidat an und wurde direkt gewählt, aber danach nie richtig warm mit dem Amt. Er machte nicht zuletzt wegen deprimierender Popularitätswerte den Weg für die folgende Amtsinhaberin Tarja Halonen frei.

Noch als amtierender, aber schon vor der Ablösung stehender Präsident erhielt Ahtisaari 1999 den Auftrag von UNO und EU, mit dem damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic über die Beendigung des Kosovo-Krieges zu verhandeln. Obwohl sein Handlungsspielraum höchst begrenzt war, brachte die Mission dem Finnen allseitige Anerkennung ein. Von 1991 bis 1993 hatte Ahtisaari den Balkan-Konflikt schon als Chef der UNO-Arbeitsgruppe Bosnien-Herzegowina hautnah kennengelernt.

Einer „drei Weisen“ in Österreich

Nach der Ablösung im höchsten finnischen Staatsamt gründete der Hobbyangler und Golfer seine Crisis Management Initiative (CMI) in Helsinki. Von hier aus übernahm er zahlreiche Unterhändleraufträge, im Jahr 2000 etwa die Überwachung einer Entwaffnungsaktion bei der irischen Untergrundorganisation IRA. Er vermittelte bei der Beendigung des Bürgerkrieges zwischen der indonesischen Regierung und der Separatistenbewegung „Freies Aceh“ auf Sumatra und kümmerte sich im Auftrag der Vereinten Nationen um knifflige Sicherheitsprobleme im Irak, am Horn von Afrika und in Zentralasien. Auch im Syrien-Konflikt streckte er im Hintergrund seine diplomatischen Finger aus.

Im Jahr 2000 bildete Ahtisaari zusammen mit dem deutschen Völkerrechtler Jochen Abraham Frowein und dem vormaligen spanischen EU-Kommissar Marcelino Oreja den „Rat der drei Weisen“. Dieser untersuchte im Auftrag der EU vor dem Hintergrund der Konstituierung der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition unter Wolfgang Schüssel (ÖVP) die politische Lage in Österreich. Aufgrund des „Weisenberichts“ wurden diplomatische Maßnahmen gegen Österreich wieder aufgehoben.

2021 wurde bekannt, dass Ahtisaari an Alzheimer erkrankt war. Er gab deswegen alle öffentlichen Aktivitäten auf. Der amtierende finnische Präsident Sauli Niinistö sagte am Montag über seinen verstorbenen Vorgänger: „Martti Ahtisaari glaubte an die Menschheit, die Zivilisation und an das Gute und er lebte ein großartiges, bedeutsames Leben.“ (APA/dpa)