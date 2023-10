Der Taubenkobel im Theater am Steinhof

Das Taubenkobel-Pop-up geht in die nächste Wiener Runde.

Unter dem Luster des Steinhof Theaters schmeckt es noch besser. Barbara Eselböck und Alain Weissgerber geben in der Vorweihnachtszeit wieder ein Gastspiel in Wien, dieses Mal zieht es die beiden nach Penzing in das Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal. Das Pop-up nennt sich Wunderkobel, in Anlehnung an das Mutterschiff, die burgenländische Vier-Hauben-Küche des Taubenkobel. Gekocht wird von 17. November bis 22. Dezember.