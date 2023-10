Umstrittener Roman: Eine antisemitische „Nebensache“?

Der Roman der Palästinenserin Adania Shibli über den Mord an einem Beduinenmädchen wird nach Kritik nicht auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Aber nährt er wirklich antisemitische Klischees? „Die Presse“ hat ihn gelesen.

Die Preisverleihung ist verschoben, die Diskussion nicht vorbei. Nährt der Roman „Eine Nebensache“ der Palästinenserin Adania Shibli wirklich antisemitische Klischees, wie einige behaupten? Am 20. Oktober hätte das Buch auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet werden sollen. Es handelt von der Vergewaltigung und Ermordung eines palästinensischen Beduinenmädchens durch israelische Soldaten 1949 und davon, wie eine Palästinenserin in der Gegenwart versucht, mehr darüber herauszufinden. Nach dem Terror-Angriff der Hamas am 7. Oktober protestierten Kritiker gegen die bevorstehende Preisverleihung. Nun wurde sie abgesagt, vorerst: Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Eines gleich vorweg: „Eine Nebensache“ ist literarisch preiswürdig. Das hat auch die Jury des International Booker Prize gesehen, die den Roman in der 2020 erschienenen englischen Übersetzung auf die Longlist genommen hat. Auf Deutsch erschien er 2022. Der Liberaturpreis, den es in Frankfurt bekommen hätte sollen, eine vom Literaturverein Litprom organisierte Auszeichnung für Schreibende aus dem „Globalen Süden“, ist wohl auch nicht frei von ideologischen Schlagseiten. Doch der Roman ist unabhängig von jeder inhaltlichen Bewertung jedenfalls ein ausgezeichnet geschriebener Roman.

Doch wie berechtigt ist der Vorwurf, Shiblis Roman nähre antisemitische Klischees?

Ein reales Verbrechen in der Negev-Wüste 1949