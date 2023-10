In Hallein (Tennengau) sind am Montag kurz vor 3.00 Uhr acht Kamele aus einem Zirkusgelände ausgerissen. Die Tiere konnten wegen eines Stromausfalls ihren umzäunten Bereich verlassen und marschierten auf der Halleiner Landesstraße in Richtung Bahnhof.

Nach kurzer Zeit wurden sie von ihren Besitzerinnen und Besitzern angehalten. Mit Hilfe der Polizei konnten die Kamele nach rund 15 Minuten wieder zurück zum Zirkus gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Auch beschädigt wurde nichts. (APA)