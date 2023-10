Die Welt braucht Haydn!

Il Giardino Armonico erweisen dem Meister der Wiener Klassik im Brahms Saal ihre Ehre.

Wenn für drei der Natur ihrer Sache nach sublimen, exquisiten musikalischen sinfonischen Schöpfungen Haydns in der zumindest auf dem Papier sehr vielversprechenden Ausführung von Il Giardino Armonico unter Giovanni Antonini nicht einmal der Brahmssaal des Musikvereins voll wird, dann ist es um die klassische Musik in der Musikhauptstadt Wien vielleicht doch nicht so rosig bestellt. Zugegeben, schlecht gespielter Haydn – und er wird so oft unterschätzt und heruntergenudelt – ist eine Zumutung. Umso mehr müsste uns dürsten nach mehr Haydn, der uns bessere Hörer macht und Musiker bessere Musiker.