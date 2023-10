Politisch spielt der Israelkonflikt Russland bereits in die Hände. Bald könnte er es auch wirtschaftlich tun. Denn der Ölpreis zieht nach oben. Und das zu einem Zeitpunkt, da der Westen schockiert feststellen muss, dass der von ihm auferlegte Preisdeckel für russisches Öl so gar nicht mehr funktioniert.

Die Nachricht, die dieser Tage aus Indien eintraf, hatte es durchaus in sich. Und wäre sie nicht wie die meisten anderen vom unerwarteten Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel in den Schatten gestellt worden, sie hätte vor allem im Westen wohl für gesteigerte Aufsehen gesorgt. Dies umso mehr, als sie durch die Gewalteskalation im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Folgen voraussichtlich noch an Brisanz gewinnen wird.