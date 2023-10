Das niederländische Parlament stimmt dafür, staatliche Subventionen für fossile Energien zu stoppen. Ein Erfolg für die Klima-Aktivisten von „Extinction Rebellion“, die eine große Straße in Den Haag wochenlang blockiert hatten.

Es war ein Versprechen der niederländischen Regierung, das nach und nach in Vergessenheit geraten war. Und die Klima-Aktivisten von „Extinction Rebellion“ können nun einen Erfolg verbuchen, das Versprechen wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt zu haben - samt politischer Rückendeckung. Denn die zweite Parlamentskammer in Den Haag hat einen Antrag verabschiedet, dass die Staatlichen Subventionen für fossile Energien abgebaut werden sollen. Bis zur Weihnachtspause muss die Regierung konkrete Pläne vorlegen.

„Extinction Rebellion“ wirft der Regierung vor, das Versprechen zum Abbau von Steuervegünstigungen für Luft- und Schifffahrt und für die Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern nicht einzuhalten. Energieminister Rob Jetten soll die Höhe der Förderungen außerdem stets heruntergespielt haben. Vom Ministerium veröffentlichte Dokumente schockten die Öffentlichkeit. Die Subventionssumme war zehnmal so hoch, als zuvor stets behauptet. Die Subventionen für Industrieunternehmen in den Niederlanden belaufen sich auf etwa 40 Milliarden Euro pro Jahr.

Anfang September hatte die Aktivistengruppe deshalb mehrere Protestaktionen gestartet. 27 Tage lang blockierten sie eine sechsspurige Straße nahe dem Parlament. Die Blockade soll nun ein Ende finden. Umfragen zeigen, die Bevölkerung steht hinter dem Anliegen, Subventionen für Öl- und Gasverbrauch zu minimieren.

Überhaupt waren in Den Haag im September eine Reihe großer Proteste teils mit Gewalt beendet worden. Bei zwei Protestaktionen für mehr Klimaschutz am 30. September sind insgesamt fast 3000 Teilnehmer vorübergehend festgenommen worden. Sie hatten am Samstag und Sonntag die Autobahn A12 nahe dem niederländischen Parlaments- und Regierungsviertel blockiert. An beiden Tagen setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Gruppe Extinction Rebellion (XR) ein. Am Sonntag nahmen Einsatzkräfte laut Mitteilung mehr als 500 Teilnehmer fest, tags zuvor waren es rund 2400.

Minister sucht EU-Verbündete

Der niederländische Klimaminister Jetten sagte Anfang Oktober - nachdem die neuen, hohen Zahlen veröffentlicht wurden -, er werde in den kommenden Wochen daran arbeiten, eine starke internationale Koalition zu bilden, um Subventionen und Steuererleichterungen im Zusammenhang mit der Nutzung fossiler Brennstoffe, die für die globale Erwärmung verantwortlich gemacht werden, auslaufen zu lassen. „Ein sofortiger Ausstieg aus der Subventionierung fossiler Brennstoffe ist komplex, aber wir müssen wirklich darüber nachdenken, was wir in den kommenden Jahren tun können“, sagte Jetten in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters beim globalen Treffen von Energieministern und Klimagruppen in Madrid.

Ziel des Berichts war es, eine weltweite Debatte über solche Subventionen anzustoßen, da viele davon mit der internationalen Politik in der Luftfahrt, der Schifffahrt und anderen Sektoren verknüpft sind. Viele Wissenschaftler sagen, dass Kohlenstoffemissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe den Klimawandel vorantreiben.

Forderung nach „internationalen Richtlinien“

„Wenn wir die Subventionen für fossile Brennstoffe auslaufen lassen und sicherstellen wollen, dass wir dieses Geld für unsere lokalen Gemeinschaften und für den grünen Wandel verwenden, müssen wir unsere internationalen Richtlinien zum Ausstieg aus den Subventionen für fossile Brennstoffe wirklich beschleunigen“, sagte Jetten.

„Deshalb werde ich in den kommenden Wochen versuchen, die internationale Koalition zum Ausstieg aus der Subventionierung fossiler Brennstoffe zu stärken, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Schritte nach vorne unternehmen und das Versprechen einlösen können, das wir bereits vor vielen, vielen Jahren gegeben haben.“

Im Vorfeld des nächsten UN-Klimagipfels namens COP28, der am 30. November in Dubai stattfinden soll, sind die Länder weiterhin gespalten zwischen denen, die ein Abkommen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die den Planeten erwärmen, fordern, und denen, die darauf bestehen, dass Kohle, Öl und natürliche Energie weiterhin eine Rolle spielen Gas, das für ihre Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung ist. (Red./APA)