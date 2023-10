Doskos Martinigansl mit Rotkraut

Burgenland first, SPÖ second: Für Hans Peter Doskozil ist der Martinitag wichtiger als der Parteitag am Tag der Narren.

Leider, leider: Der Landeshauptmann ist unabkömmlich. Ist wieder einmal verhindert, wenn die Parteigremien tagen – und diesmal aus gutem Grund. Was soll der gute Mann denn tun, wenn der höchste Feiertag seines Bundeslands mit dem Jubeltag seiner Partei zusammenfällt – und das am Tag der Narren, am 11. November? Künstlerpech. Martinitag oder Parteitag? Da gibt es klare Prioritäten: Burgenland first, SPÖ second – bestenfalls.

Soll jetzt keiner daherkommen und Hans Peter Doskozil einen schlechten Verlierer nennen. Er entsendet immerhin eine Delegation zur Kür Andreas Bablers am Wochenende des 11./12. November nach Graz – wenigstens nicht nach Linz, dem Waterloo für Dosko, der Stätte seines Pyrrhussiegs. Seine armen Parteifreunde müssen halt schauen, wo sie in der steirischen Diaspora ihr Martinigansl mit Rotkraut und einem kräftigen Blaufränkischen herkriegen. Muss eben der Andi Babler als neuer Ober-Kümmerer für Leib und Wohl sorgen – und nicht nur für heiße Luft und rote Köpfe.

Von Kittsee über den Neusiedler See bis Güssing wird Landesfürst Hans Peter I. als Zeremonienmeister durch sein Reich touren, sich feiern lassen und ein paar Gansl vertilgen. Ein Abstecher von Grafenschachen, seinem Heimatort, nach Graz? Soll die Bundes-SPÖ doch bleiben, wo der Pfeffer wächst.

