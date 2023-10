„Blasmusikpop“: Wenn die Bergbarbaren zur Dorfgaudi rufen

Spricht (bewusst) gekünstelt wie ein deutscher Synchronsprecher: Aaron Röll in der Rolle des dörflichen Amateurhistorikers Johannes Irrwein.

Spricht (bewusst) gekünstelt wie ein deutscher Synchronsprecher: Aaron Röll in der Rolle des dörflichen Amateurhistorikers Johannes Irrwein. Slt / Tobias Witzgall

Die Pointen sitzen hier trotz des unüberschaubaren Ensembles: Die Salzburger Bühnenfassung von Vea Kaisers „Blasmusikpop“ teilt Stärken und Schwächen der Romanvorlage.

Noch während der Enkel am Grab des geliebten Großvaters trauert, zerreißen sich die anderen Begräbnisbesucher über den Toten das Maul – über den Abtrünnigen, den „Hochg’schissenen“, den Wurmforscher und Ortsdoktor. Mit dieser Dorfszene wie aus dem Bilderbuch beginnt die Bühnenfassung von „Blasmusikpop“ am Salzburger Landestheater: Larissa A. Jank hat Vea Kaisers fünfhundert Seiten lange Dorfgeschichte ordentlich eingekürzt – und steigt ungefähr in der Mitte ein.