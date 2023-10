Pogrom im Kibbuz: Der Anschlag auf Israels Gründungsmythos

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Vom Kibbuz Kfar Azza sind nur Ruinen übrig. Mehr als 50 Menschen wurden dort getötet. • Reuters / Ilan Rosenberg

Der blutrünstige Großangriff der Terrororganisation Hamas auf die Kibbuzim an der Grenze zum Gazastreifen war auch ein Anschlag auf eine identitätsstiftende Institution des Staates Israel.

Eine Familie vor Olivenbäumen: Tamar Kedem Siman Tov, ihr Mann Yonatan, die beiden sechsjährigen Mädchen Shahar und Arbel in weißen Kleidern und der vierjährige Omer, allesamt strahlend. So sind sie auf einem Foto zu sehen, das die 35-jährige Siman Tov zum jüdischen Neujahrsfest vor einem Monat auf Facebook stellte. Frauenrechtlerin und soziale Aktivistin sei sie gewesen, berichten israelische Medien. Bei den anstehenden Kommunalwahlen kandidierte sie für den Vorsitz des Regionalrates. „Danke an all die Menschen, die ich diese Woche getroffen habe und die in mir die Alternative sehen, auf die sie gewartet haben“, hatte sie in ihrem letzten Post geschrieben, zwei Tage vor ihrem Tod.