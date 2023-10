Nahostkonflikt: Von der Leyens fatale Solotour

Analyse. Die hastige Sonderdiplomatie der Kommissionspräsidentin ohne Mandat und Abstimmung macht eine Krisen-Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs nötig.

Brüssel. Mehr als eine Woche hat es gedauert, ehe die Europäische Union mit einer Stimme auf die mörderischen Pogrome der islamistischen Hamas-Terrormilizen und die darauf folgende militärische Antwort Israels antworten konnte. „Auf das Schärfste“ verurteile die Union die Hamas „und ihre brutalen und willkürlichen Angriffe in ganz Israel“. Es gebe „keine Rechtfertigung für Terror“, Israel habe das Recht, „sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht“ zu verteidigen. Dabei müsse es aber „jederzeit den Schutz aller Zivilpersonen“ sicherstellen.

Diese Stellungnahme ging am Sonntagabend aus dem Büro von Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, an die Öffentlichkeit hinaus. Alle 27 EU-Botschaften seien in die Formulierung des Texts einbezogen worden, hieß es aus Michels Kabinett. Das ist also die offizielle außenpolitische Position der EU zur aktuellen Eskalation des Nahostkonflikts.

Diplomatischer Scherbenhaufen