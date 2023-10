Der Flughafen Changi in Singapur ist eines der wichtigsten Drehkreuze in Asien. Frequentis will beim geplanten Ausbau bis 2030 eine wichtige Rolle spielen.

Der Flughafen Changi in Singapur ist eines der wichtigsten Drehkreuze in Asien. Frequentis will beim geplanten Ausbau bis 2030 eine wichtige Rolle spielen. Bloomberg

Weltweit werden so viele Flughäfen gebaut wie nie zuvor. Das auf Flugsicherung spezialisierte Unternehmen Freuqentis will an dem Kuchen mitnaschen.

Am Himmel wird es wieder voller. Nach der massiven Corona-Delle ist der internationale Flugverkehr wieder auf den gewohnten Wachstumspfad von vor der Pandemie abgebogen. Der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zufolge dürfte die Zahl der Passagiere heuer schon wieder jene aus dem Jahr 2019 übersteigen. Für 2023 werden rund 4,5 Mrd. Fluggäste prognostiziert. Bis 2040 gehen die Prognosen gar von einer Steigerung der weltweiten Passagierzahlen auf über neun Milliarden aus.

Vor allem in Asien führen stark wachsende Bevölkerungszahlen sowie der steigende Wohlstand zu mehr Flugreisen. Alleine in Indien sollen in den nächsten 15 Jahren mehr als 100 neue Flughäfen gebaut werden. Auch die Tigerstaaten Vietnam, Thailand und Singapur überbieten sich aktuell gegenseitig mit gigantischen Flughafenprojekten – egal ob neu- oder ausgebaut.

Großaufträge winken