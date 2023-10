Wiener Gratis-Buch ist heuer Bernhard Schlinks „Der Vorleser“

„Der Vorleser“ war ein Bestseller und wurde erfolgreich verfilmt. 100.000 Exemplare des Buches werden ab 8. November in ganz Wien verteilt.

Bernhard Schlinks Roman „Der Vorleser“ wird heuer bei der Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“ gratis in Wien verteilt. 100.000 Exemplare des 1995 erschienenen Bestsellers liegen ab 8. November in der ganzen Stadt auf. Bereits tags zuvor wird die Gratisbuch-Aktion am Vormittag von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und im Beisein des Autors in der Hauptbücherei und am Abend mit einer Gala im Rathaus eröffnet.

Schlinks Roman war bereits mit großem Staraufgebot verfilmt worden und brachte Hauptdarstellerin Kate Winslet 2009 einen Oscar ein. Der Bestseller des deutschen Schriftstellers handelt von der Liebe zwischen einem 15 Jahre alten Buben und einer deutlich älteren Straßenbahnschaffnerin, die später als ehemalige KZ- Aufseherin vor Gericht steht. (APA)

Hier werden die Bücher verteilt: https://einestadteinbuch.at/