Bei dem Unglück am Truppenübungsplatz in Allentsteig wurde ein junger Mann getötet, drei leicht verletzt. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt. Neben der Polizei ermittelt auch eine Kommission des Bundesheeres.

Am Montagabend ist es am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) zu einem schweren Panzerunfall gekommen. Ein junger Mann starb, drei weitere wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte über eine Böschung ab. Die Ursache ist noch unklar. Die Ermittlungen mussten am Montag aufgrund der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden. Sie werden am Dienstag fortgesetzt.

Bei dem tödlich Verunglückten handelt es sich um einen 24-jährigen Berufsunteroffizier, heißt es seitens des Bundesheeres. Er stammte aus dem oberösterreichischen Bezirk Ried im Innkreis. Unter den Verletzten ist ein 23-jähriger Unteroffizier aus Grieskirchen sowie ein 20- und ein 19-jähriger Grundwehrdiener aus dem Bezirk Wels-Land. Sie befinden sich im Krankenhaus.

Kommission des Bundesheeres ermittelt

Die beiden Unteroffiziere sind Soldaten des Panzerbataillons 14, sie waren die dritte Woche am Truppenübungsplatz in Allentsteig. Es ist das einzige Panzerbataillon des Österreichischen Bundesheeres und in der Hessen-Kaserne in Wels stationiert. Die beiden Grundwehrdiener sind im Juli eingerückt.

Der Unfallhergang wird aktuell noch ermittelt - auch ob es sich um technisches oder menschliches Versagen gehandelt hat, wird noch untersucht. Neben der Polizei ist auch die Untersuchungskommission des zuständigen Militärkommandos im Einsatz.

Der letzte tödliche Panzernunfall in Österreich war 2012. Damals verunglückte ein Berufssoldat mit einem Schützenpanzer ebenfalls in Allentsteig. (schev)