Tiktok löscht halbe Million Videos mit Falschnachrichten

Die Onlineplattform TikTok hat nach eigenen Angaben Unmengen an Videos mit Falschnachrichten gelöscht.

Die Onlineplattform TikTok hat nach eigenen Angaben Unmengen an Videos mit Falschnachrichten gelöscht. Reuters / Dado Ruvic

Nach der Kritik der EU über die Verbreitung von Falschnachrichten löschte die Videoplattform TikTok nach eigenen Angaben seit 7. Oktober über 500.000 Videos und sperrte Liveübertragungen.

Der Onlinedienst Tiktok hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober mehr als 500.000 Videos gelöscht und 8000 Live-Übertragungen gestoppt. Die Schritte seien wegen Verstoßes gegen die Nutzungsrichtlinien erfolgt, erklärte das Unternehmen am Sonntag in seinem Blog. Die Teams zur Suche nach verbotenen Inhalten seien zudem verstärkt worden.

EU-Digitalkomissar Thierry Breton hatte Tiktok in der vergangenen Woche wegen der Verbreitung von Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Krieg verwarnt. Die Plattform werde missbraucht, „um illegale Inhalte und Falschinformationen in der EU zu verbreiten“, kritisierte er. Die besonders von Kindern und Jugendlichen genutzte Plattform habe eine „besondere Verantwortung“, diese vor Gewalt-Inhalten wie der Darstellung von Geiselnahmen zu schützen.

Hamas „fluten Soziale Medien mit Falschinformationen“

Nach Angaben von Forschern werden Online-Netzwerke seit dem Großangriff der Hamas auf Israel und den Vergeltungsangriffen Israels auf den Gazastreifen mit Falschinformationen geflutet. Ausmaß und Geschwindigkeit der Verbreitung von sogenannten Fake News seien beispiellos.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden indes nach Gewerkschaftsangaben elf palästinensische Journalisten getötet. Zudem seien 20 weitere Journalisten verletzt worden, erklärte die im besetzten Westjordanland ansässige palästinensische Journalistengewerkschaft am Montag. (APA)