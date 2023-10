Europas royaler Nachwuchs

Prinz Christian von Dänemark feierte im Kreise anderer Royals seinen 18. Geburtstag. Dabei fällt auf: Die anderen Thronfolger sind alle weiblich.

Groß gefeiert wurde der 18. Geburtstag von Prinz Christian von Dänemark. Zum Bankett auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen fand sich nicht nur die dänische royale Familie ein, sondern auch viele Adelige anderer europäischer Königshäuser und ihr Nachwuchs.

Ein seltener Schnappschuss zeigt die Zukunft der europäischen Royals versammelt. Von links nach rechts: Prinzessin Estelle von Schweden (11), Prinzessin Ingrid von Norwegen (19), Prinz Christian von Dänemark (18), Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlanden (19) und Prinzessin Elisbaeth von Belgien (21).

Was auffällt: Die Zukunft der europäischen Königshäuser ist großteils weiblich. In den letzten 30 bis 40 Jahren haben viele Monarchien in Europa die Thronfolge geändert, womit das älteste Kind, unabhängig vom Geschlecht Thronfolgerin wird.

(cg)