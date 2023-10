Erst im April, dann im Oktober und jetzt erneut. Eine Nobel-Bekleidungsmarke in der Wiener Innenstadt ist heuer bereits dreimal ausgeraubt worden. Statt einem Auto als Rammbock wurde diesmal eine Brechstange benutzt.

Diesmal wurde eine andere Filiale in der Wiener Innenstadt ausgeraubt. Drei unbekannte Täter brachen demnach mit einer Brechstange die Eingangstüre auf und gelangten so in das Geschäftslokal. Dort stahlen sie Luxus-Bekleidung und flüchteten mit einem bereits in der Nacht zuvor gestohlenem Fahrzeug, berichtete die Polizei am Montag. Ob es sich um eine weitere Tat der sogenannten Rammbockbande handelt, ist noch ungewiss.

Zeugen wurden durch den akustischen Alarm schnell auf den Einbruch aufmerksam. Streifenpolizisten, Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit und Polizisten der Wega sicherten den Außenbereich großräumig ab und durchsuchten das Geschäft. Jedoch waren die Täter bereits geflüchtet.

Ob es sich bei dem Einbruch erneut um eine Tat der sogenannten Rammbockbande handelte, die im April und im Oktober in eine andere Filiale des Nobel-Geschäfts in der Innenstadt eingebrochen sind, konnte Sprecherin Julia Schick auf Anfrage nicht sagen. Der Modus Operandi war jedenfalls ein anderer: Bei den vorherigen Delikten benutzten die Täter Autos, mit denen sie in das Geschäft krachten und sich so Zugang verschafften. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (APA)