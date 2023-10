Am Montagabend fielen im Norden der Brüsseler Altstadt Schüsse. Dienstagfrüh wurde der mutmaßliche Attentäter erschossen, die Ermittlungen dauern an.

Am Montagabend fielen im Norden der Brüsseler Altstadt Schüsse. Dienstagfrüh wurde der mutmaßliche Attentäter erschossen, die Ermittlungen dauern an. APA / AFP / James Arthur Gekiere

Der Schütze, ein 45-jähriger Tunesier, soll sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Über seine mögliche Radikalisierung gibt es widersprüchliche Angaben. In 2021 wurde er aus Belgiens Personenstandsregister gestrichen.

Wer ist der Mann, der am Montagabend in Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen hat? Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 45-jährigen Tunesier handeln, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt hat. Der mutmaßliche Täter sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Unbestätigten Angaben zufolge ist sein Name Abdesalem L.

„Keine konkreten Hinweise auf Radikalisierung“

Im Juli 2016 wurden von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein radikalisiertes Profil habe und in ein Konfliktgebiet in den Jihad ziehen wolle. Solche Informationen gebe es zuhauf. Sie seien ohne Ergebnis überprüft worden. „Darüber hinaus gab es, soweit unseren Diensten bekannt, keine konkreten Hinweise auf eine Radikalisierung“, sagte der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, sagte, der mutmaßliche Täter habe im November 2019 Asyl beantragt. „Er erhielt im Oktober 2020 einen negativen Bescheid und verschwand kurz darauf vom Radar.“ Im Februar 2021 sei er offiziell aus dem Nationalregister gestrichen worden. Er habe sich nie in einem staatlichen Aufnahmezentrum in aufgehalten. Da er aus dem Nationalregister gestrichen wurde, konnte sein Aufenthaltsort nicht ermittelt werden, um seine Rückkehr zu organisieren, sagte sie. Der Mann war also untergetaucht. Laut belgischen Medien soll der Mann im Brüsseler Stadtviertel Schaerbeek gelebt haben.

Laut dem schwedischen Premier Ulf Kristersson hat sich der mutmaßliche Attentäter „zeitweise“ auch in Schweden aufgehalten. Kristersson berief sich am Dienstag in einer Pressekonferenz in Stockholm diesbezüglich auf „belgische Quellen“. Der schwedischen Polizei soll der Mann hingegen nicht bekannt gewesen sein, schrieb die Nachrichtenagentur TT. Der Regierungschef rief zu mehr Wachsamkeit auf: „Wir in Schweden und in der EU müssen unsere Grenzen besser kontrollieren.“

Bekennervideo kursiert im Netz

Nach Angaben der für Terrorismus zuständigen belgischen Bundesstaatsanwaltschaft gibt es bisher keine Hinweise, dass eine Verbindung zwischen dem Angriff in Brüssel und dem Gaza-Konflikt besteht. Die schwedische Staatsangehörigkeit der Opfer könnte eine Motivation für die Tat sein, zitierte die belgische Nachrichtenagentur Belga einen Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft.

Schweden hatte im August seine Terrorwarnung auf die zweithöchste Stufe erhöht und warnte vor einer Zunahme der Drohungen gegen schwedische Interessen auch im Ausland. Zuletzt hatten immer wieder Koranverbrennungen Drohungen von Dschihadisten ausgelöst. Die schwedische Regierung hat die Verbrennungen verurteilt und erwägt Gesetzesänderungen, die sie stoppen könnten. Kritiker sagen jedoch, dass solche Schritte eine weitgehende Meinungsfreiheit wahren müssen.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, in Onlinediensten kursiere ein Bekennervideo, auf dem ein Mann auf Arabisch spreche. In einem weiteren Video, das auf der Webseite der flämischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“ veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der mutmaßliche Schütze in einer orangefarbenen Neonjacke eine automatische Waffe schultert und auf einem Motorroller davonfährt. Parallel sind mindestens vier Schüsse zu hören. In den sozialen Medien wurden unbestätigte Aufnahmen eines Mannes verbreitet, der sich als ein Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) bezeichnet und erklärt, er habe drei Schweden getötet.

„Herz Europas von Gewalt getroffen“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem „feigen Anschlag“ und drückte den Menschen in Schweden gegenüber ihr Beileid aus. Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte: „Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer des tödlichen Anschlags im Zentrum von Brüssel.“ Der belgische Königspalast zeigte sich „schockiert“ und drückte seine „Unterstützung für die Sicherheitskräfte aus, die alles tun, um den Urheber der Taten zu fassen“, hieß es auf Twitter (X).

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte die Tat „auf das Schärfste“. „Wir stehen im Kampf gegen Terror und Extremismus Seite an Seite“, betonte Nehammer via Twitter (X). Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) verurteilte das Attentat.

Der Rat der Muslime in Belgien verurteilte das Attentat. Er forderte die Behörden „zu größter Entschlossenheit auf, um unsere nationale Gemeinschaft zu schützen und so schnell wie möglich Licht ins Dunkel zu bringen“.

Belgien war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel terroristischer Anschläge. Am 22. März 2016 sprengten sich in der Hauptstadt Brüssel drei Selbstmordattentäter am Flughafen und in einer U-Bahn-Station in die Luft. Dabei wurden 35 Menschen getötet und fast 700 weitere verletzt. Zu den Taten bekannte sich der IS. (Red./Ag.)