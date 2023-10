Was über den mutmaßlichen Brüssel-Täter bekannt ist

Am Montagabend fielen in Brüssel tödliche Schüsse. Was waren die Motive des Täters?

Am Montagabend fielen in Brüssel tödliche Schüsse. Was waren die Motive des Täters? AFP / Kenzo Tribouillard

Der Schütze, ein 45-jähriger Tunesier, soll sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Über seine mögliche Radikalisierung gibt es widersprüchliche Angaben.

Wer ist der Mann, der am Montagabend in Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen hat? Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 45-jährigen Tunesier handeln, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt hat. Der mutmaßliche Täter sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Unbestätigten Angaben zufolge ist sein Name Abdesalem L.

„Keine konkreten Hinweise auf Radikalisierung“

Im Juli 2016 wurden von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein radikalisiertes Profil habe und in ein Konfliktgebiet in den Jihad ziehen wolle. Solche Informationen gebe es zuhauf. Sie seien ohne Ergebnis überprüft worden. „Darüber hinaus gab es, soweit unseren Diensten bekannt, keine konkreten Hinweise auf eine Radikalisierung“, sagte der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, sagte, der mutmaßliche Täter habe im November 2019 Asyl beantragt. „Er erhielt im Oktober 2020 einen negativen Bescheid und verschwand kurz darauf vom Radar.“ Im Februar 2021 sei er offiziell aus dem Nationalregister gestrichen worden. Er habe sich nie in einem staatlichen Aufnahmezentrum in aufgehalten. Da er aus dem Nationalregister gestrichen wurde, konnte sein Aufenthaltsort nicht ermittelt werden, um seine Rückkehr zu organisieren, sagte sie. Der Mann war also untergetaucht. Laut belgischen Medien soll der Mann im Brüsseler Stadtviertel Schaerbeek gelebt haben.

Bekennervideo kursiert im Netz

Nach Angaben der für Terrorismus zuständigen belgischen Bundesstaatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bisher keine Hinweise, dass eine Verbindung zwischen dem Angriff in Brüssel und dem Gaza-Konflikt besteht. Die schwedische Staatsangehörigkeit der Opfer könnte eine Motivation für die Tat sein, zitierte die belgische Nachrichtenagentur Belga einen Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, in Onlinediensten kursiere ein Bekennervideo, auf dem ein Mann auf Arabisch spreche. In einem weiteren Video, das auf der Webseite der flämischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“ veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der mutmaßliche Schütze in einer orangefarbenen Neonjacke eine automatische Waffe schultert und auf einem Motorroller davonfährt. Parallel sind mindestens vier Schüsse zu hören. In den sozialen Medien wurden unbestätigte Aufnahmen eines Mannes verbreitet, der sich als ein Mitglied der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) bezeichnet und erklärt, er habe drei Schweden getötet. (Red./Ag.)