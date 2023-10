Davide Renne wird Kreativdirektor bei Moschino

Der Modedesigner Davide Renne folgt auf den US-Amerikaner Jeremy Scott, der eine Dekade für das italienische Modehaus tätig war.

Der 46-jährige Toskaner Davide Renne wird am 1. November 2023 offiziell seinen neuen Job bei Moschino antreten. Seine erste Kollektion wird für Herbst/Winter 2024 während der Mailänder Modewoche im Februar 2024 vorgestellt. Renne ist erfahren, zuvor war der Absolvent der Florentiner Modeschule Polimoda zwei Jahrzehnte für die Damenkollektionen bei Gucci verantwortlich.

Massimo Ferretti, Vorstandsvorsitzender der italienischen Luxusgruppe Aeffe Spa, lobt im Vorfeld: „Wir waren alle beeindruckt von Davides äußerst anspruchsvoller Vision der Macht der Mode, einen lebendigen Dialog mit der Welt um uns herum zu schaffen, und von seinem tiefen Verständnis für das Erbe des Hauses Moschino und unsere Codes. Er ist ein brillanter Designer und ein besonderer Mensch.“

Renne stimmt sich seinerseits auf die Arbeit ein: „Franco Moschino hatte für sein Designstudio einen Spitznamen: la sala giochi – das Spielzimmer. Das berührt mich tief: Was Mode – insbesondere die italienische Mode und vor allem das Haus Moschino – mit ihrer enormen Kraft erreichen kann, sollte mit einem Sinn für Spiel und Freude erreicht werden“.

Großer Vorgänger

Davide Rennes Vorgänger war Jeremy Scott, der seine Position als Kreativdirektor bei Moschino zuvor zehn Jahre hielt. Mit seiner bahnbrechenden Herbst/Winter-Kollektion 2014 löste er eine Debatte über die Rolle der Mode in puncto Kunst, Konsum und Gesellschaft aus, die auch bei Prominenten gut ankam. Immer wieder sah man Katy Perry und Gwen Stefani in Looks des Designers. Nach Scotts Abschied zeigten im Herbst vier Stylistinnen und Stylisten ihre Neuinterpretationen des Werks von Markengründer Franco Moschino, der 1994 an Aids starb. (sh)