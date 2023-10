Freie Sicht ist beim Wohnen ganz oben keine Frage der Nationalität.

Neben der berühmten Lage zählt bei Penthouses vor allem der Blick – der in der Wiener Innenstadt vorzugsweise über Stephansdom oder Stadtpark schweifen sollte. Ein No-Go im Luxussegment ist die Wand eines höheren Hauses gegenüber. Denn damit hat es sich nicht nur in Sachen Ausblick, sondern hat der Nachbar meist auch Einblicke – was bei den Käufern der teuersten Quadratmeter ähnlich populär ist wie Dachschrägen. Diese Regeln gelten international genauso wie an der Donau, je nachdem, was an schönen Ausblicken ums Penthouse vorhanden ist. Davon abgesehen sind die Wohnorte direkt unter dem Dach so unterschiedlich wie der Geschmack der Besitzer.

Historisch in New York

Was dem Wiener der Stadtpark, ist dem New Yorker bekanntlich der Central Park – und mit der Adresse „1 Central Park South“ sind entsprechende Grünblicke garantiert. Diese können auf dem Dach des legendären Plaza-Hotels unter anderem von einer 25 Meter langen Terrasse aus genossen werden, die sich an die 370 Quadratmeter Wohnfläche anschließt. Dort zeigt sich in den Wohnräumen sowie den drei Schlafzimmern und drei Bädern der Charme der guten alten Zeit – das Plaza wurde 1905 erbaut. Und zwar etwa anhand der prächtigen Art-déco-Stiege oder der mit Stuck verzierten Kamine und Decken. Die Neuzeit hat in Form von großen Fenstern, einer Klimaanlage und modernen Bädern und Küchen Einzug gehalten. Vermittelt wird das Penthouse über Sotheby’s um umgerechnet 23,5 Millionen Euro. Wer gern noch mehr Platz hätte, kann das Nachbar-Penthouse dazu nehmen.

Geradlinig in Dubai

Ebenfalls grandiose Ausblicke gewährt ein Penthouse in Dubai, von dem aus man nicht nur endlos über den Persischen Golf schauen kann, sondern einem auch noch ein Riesenrad zu Füßen liegt. Zu haben ist dieser Luxus derzeit in The Address Beach Resort am Jumeirah Beach. In dem darunterliegenden Wohnturm der Anlage und seinem „Zwilling“ gibt es neben einem Fünf-Sterne-Hotel insgesamt 433 Luxuswohnungen, die auf Wunsch auch von den Hotelbetreibern serviciert werden können. Das Penthouse selbst hat auf gut 1100 Quadratmetern neben dem offenen Wohnbereich fünf Schlafzimmer, sechs Bäder sowie vier Parkplätze in der Tiefgarage und ist vollständig eingerichtet.

Mit Marmor, Marmor und noch einmal Marmor, der präsentiert sich allerdings modern: als heller, schöner Teil der Küche, der Bäder sowie des Kamins – und nicht in der für Österreicher oft zu ausgeprägten orientalischen Opulenz. Auch sonst dominieren viel Glas, klare Linien und Formen. Für etwas Verspieltheit sorgen aufwendige Luster, Samt und Seide. Zu haben ist das „Presidential Penthouse“ um umgerechnet knapp 31 Millionen Euro, vermittelt wird es über Engel & Völkers Dubai.

Wer im Allerheiligsten der Designwelt eine Residenz über den Dächern der Stadt sucht, wird aktuell in Mailand fündig – sofern er klassische europäische Üppigkeit nicht scheut und das Außergewöhnliche zu schätzen weiß.

Üppigst in Mailand

Denn in einem 200 Quadratmeter großen Penthouse im mailändischen Stadtteil Brera stellt sich die Frage „Schrägen oder keine Schrägen?“ in einigen Räumen erst gar nicht. Hier bieten Tonnengewölbe eine runde Lösung an. Die zudem noch reich mit Holzvertäfelungen verziert sind und damit den anderen Decken der Wohnung in nichts nachstehen. In der ganzen Wohnung hat sich seinerzeit der italienische Designer und Bühnenbildner Renzo Mongiardino üppigst ausgelebt, und der Superlativ ist hier nicht leichtsinnig gesetzt. Die Wohnräume, drei Schlafzimmer und drei Badezimmer gehen vor Farben, Wandbespannungen, Kristalllustern, Teppichen und Antiquitäten fast über. Jede Menge Pölster, Decken und Vorhänge tun ihr Übriges. Für Entspannung an der frischen Luft sorgt die – verhältnismäßig – kleine Dachterrasse. Vermittelt wird das Penthouse in Mailand über Christie’s International Real Estate. Der Kaufpreis des Objekts liegt bei 4,5 Millionen Euro.