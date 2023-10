Der Stadttempel in der Wiener Seitenstettengasse.

Der Stadttempel in der Wiener Seitenstettengasse. APA/Andreas Pessenlehner

Die Veranstaltung hätte am 22. Oktober stattfinden sollen. Wegen des Nahost-Konflikts stecke man nun „alle verfügbaren Ressourcen in den laufenden Betrieb“, heißt es in der israelitischen Kultusgemeinde.

Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten wird die Wiener Kultusgemeinde ihren Tag der offenen Tür absagen. Die Veranstaltung wäre für 22. Oktober geplant gewesen. „Tag der offenen Tür und damit das Konzert des Wiener Jüdischen Chores ist abgesagt. Sicherheit kann nicht gewährleistet werden“, postete Musiker und Chorleiter Roman Grinberg: „Bin traurig, weil unser schönes Konzert, mit Liedern der Freude und Hoffnung nicht stattfinden kann.“

Das bestätigt auch die Kultusgemeinde. „Aufgrund der aktuellen Situation steckt die IKG alle verfügbaren Ressourcen in den laufenden Betrieb und Schutz von jüdischen Kindergärten, Schulen, Synagogen und Einrichtungen der IKG“, heißt es in einem Statement auf der Website der IKG. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Tag der offenen Tür zu verschieben.“ Man freue sich, die Veranstaltung „zeitnah nachzuholen“.

Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür oder das Straßenfest im Frühjahr bedeuten für die IKG jedes Mal ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Gleichzeitig seien sie für die Gemeinde wichtig, um sich zu öffnen und Vorurteile abzubauen, sagte IKG-Vizepräsidentin Claudia Prutscher erst unlängst zur „Presse“. Das Straßenfest hatte heuer einen Besucherrekord verzeichnet.

Für den Tag der offenen Tür am Sonntag geplant waren Führungen durch den Stadttempel in der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt und Fragerunden mit Oberrabbiner Jaron Engelmayer und Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister. Daneben hätte es u. a. ein Konzert mit dem Wiener Jüdischen Chor unter der Leitung von Roman Grinberg gegeben. Üblich sind auch weitere Programmpunkte zur jüdischen Religion, aber auch Besuche der Bibliothek des Jüdischen Museums oder eine koschere Weinverkostung. (tes)