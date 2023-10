Warum sich Hacker bei Ihnen bald die Zähne ausbeißen werden

Die Kriminalität verschiebt sich immer stärker auf die digitale Ebene und niemand ist davor gefeit. Umso wichtiger, bestens gewappnet zu sein. A1 gewährt mit seinen Sicherheitspaketen größtmöglichen Schutz, um sorgenfrei zu surfen und um sicher und bequem online einkaufen zu können.

Begonnen von Phishing, über Malware bis hin zu Fake-Webshops – die Zahl der Online-Delikte steigt rasant an und jeder, der im Internet surft, kann zur Zielscheibe der Hacker werden. Aber die gute Nachricht ist, dass es auch immer besseren Schutz gegen die Cyber-Kriminalität gibt. Mit dem Security-Angebot von A1 lassen sich die Services an die individuellen Bedürfnisse und Surfgewohnheiten anpassen. Der Virenschutz als Basis-Vorkehrung schützt vor gefährlichen E-Mail-Anhängen wie Spam-Mail, Viren, Phishing E-Mails, Trojanern und warnt vor verdächtigen Webseiten. Inzwischen gibt es aber zahlreiche Services, die noch exklusiver schützen. Zur Auswahl stehen unterschiedlichste Einzelprodukte, wie A1 Onlineschutz, A1 Passwortschutz, A1 Identitätsschutz und A1 Cyberschutz, aber auch Sicherheitspakete für den Rundumschutz. Der A1 Onlineschutz erkennt gefährliche Websites und verhindert das Öffnen. Mit der A1 Cyberschutz Versicherung bekommt man als Opfer eines Hackerangriffs einen Schaden von bis zu 2000 Euro zurückerstattet.

Unknackbare Passwörter mit dem A1 Passwortschutz

Vor zehn Jahren haben Standardpasswörter womöglich noch ausgereicht, um ungebetenen Gästen den Zutritt auf passwort-gesicherte Seiten zu verwehren. Heute ist es für automatisierte Computerprogramme ein Kinderspiel, ungenügend gesicherte Passwörter im Handumdrehen zu knacken. Der A1 Passwortschutz ist ein Passwort-Manager, der automatisch starke Passwörter mit Zahlen- und Sonderzeichen generiert und sie in digitale Tresore sperrt, damit Hacker keinen Zugriff darauf haben. Damit man sich diese komplizierten Passwörter nicht merken muss, kann man über die A1 Sicherheits-App die Passwörter automatisiert ausfüllen. Das macht das Surfen und Shoppen bequem und sicher.

Schutzprogramm für sicheres Online-Shopping

Praktisch ist es natürlich, wenn man sich nicht für jede Art des Internetverhaltens ein eigenes Schutzprogramm aneignen muss. A1 fasst die besten Optionen fürs Internetsurfen und fürs Online Shoppen zusammen. Das ‚Sicher Surfen‘-Paket schützt die User vor gefährlichen Webseiten und Computerviren aller Art. Häufig bleibt es nicht beim Surfen, sondern man möchte auch online einkaufen. Rasch ist die Kreditkarte gezückt, jedoch gibt es gerade beim Online-Shopping eine steigende Betrugsgefahr. Damit das Geld und die sensiblen Daten nicht in falsche Hände geraten, hat A1 das ‚Sicher Shoppen‘-Paket ins Leben gerufen. Darin sind gleich mehrere Einzelprodukte enthalten: A1 Identitätsschutz, A1 Passwortschutz und A1 Netzwerkschutz.

Datenverschlüsselung der Internet-Identität

Beim Identitätsdiebstahl schnappen sich Betrüger wichtige Daten ihrer Opfer. Von Passwörtern bis hin zu Kreditkartennummern. Im schlimmsten Fall werden diese persönlichen Daten im Darknet verkauft und dann haben eine Vielzahl an Betrügern Zugriff auf die gestohlenen Daten. In Folge können die Täter in Ihrem Namen viel Schaden anrichten. Vom finanziellen bis hin zum Imageschaden. Der A1 Identitätsschutz verschlüsselt alle persönlichen Informationen, sobald sie eingegeben sind und überwacht sie, damit Alarm geschlagen werden kann, sollten sich Unbefugte an die Daten heranmachen. Der Besitzer der Daten wird umgehend per E-Mail oder SMS benachrichtigt. Gleichzeitig gibt der Identitätsschutz auch Ratschläge, wie man sich im Notfall richtig verhält. Panik ist nämlich die falsche Reaktion. In der Regel vergeht zwischen dem Zeitpunkt des Diebstahls und dem Ausnutzen der gestohlenen Daten eine längere Zeitspanne, in der man als Opfer noch rechtzeitig eingreifen kann. Etwa indem man Kreditkarten sperren lässt.

VPN-Technologie schützt die Privatsphäre

Der Netzwerkschutz resultiert aus einer Eigenschaft, die sich ursprünglich Hacker angeeignet haben, denn dieser Service sorgt dafür, dass man anonym surfen kann, ohne feststellen zu können, wer sich dahinter verbirgt. Mittels eines virtuellen privaten Netzwerks, dem sogenannten VPN, werden die IP-Adresse und der Standort verschlüsselt. Die Datenschutz-VPN verhindert auf diese Weise, dass Unbefugte auf die Daten des Users zugreifen können. Die Daten zwischen dem User und dem VPN-Server sind durch einen verschlüsselten Tunnel gesichert. Somit kann man auch am Flughafen, im Kaffeehaus, im Restaurant oder im Zug ungestört in öffentlichen Netzen surfen, ohne sichtbar oder nachverfolgbar zu sein. Mit den A1 ‚Sicher Shoppen‘-Paket ist garantiert, dass Online-Shopping ein Vergnügen bleibt und Spaß macht.