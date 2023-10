Mobilität im Wandel: Wo kommt die Energie her?

Johann Pluy, Vorstand ÖBB Infrastruktur, Barbara Schmidt, Generalsekretärin „Österreichs Energie“, Madlen Stottmeyer, „Die Presse“, und Wolfgang Hribernik, Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology (v. l.)

Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Die ÖBB setzt schon jetzt auf eine energieautarke Bahninfrastruktur. Jedoch braucht es noch mehr Investitionen in die Stromnetze und Speichermöglichkeiten, um die Mobilitätswende voranzutreiben.

Österreich muss bekanntlich bis 2030 um 48 Prozent weniger CO 2 emittieren, 2040 soll die Klimaneutralität erreicht werden. Jedoch selbst wenn Österreich alle angedachten Maßnahmen umsetzt, fehlen noch etliche Prozentpunkte, um die Klimaziele zu erreichen. Ein großes Thema dabei: der Verkehr. Denn um beispielsweise den Umstieg auf Elektromobilität zu erreichen, sind massive Investitionen in die elektrischen Netze und neue Technologien für die Stromverteilung und -übertragung notwendig. Wer also über die Mobilitätswende spricht, muss auch über die Energiewende reden. Noch liegt der aktuelle Stromverbrauch in Österreich bei 70 Terrawattstunden pro Jahr, durch mehr Elektromobilität wird sich der Bedarf verdoppeln. Dabei stellt sich vor allem eine Frage: Wo kommt die Energie für die Mobilität der Zukunft her? Darüber diskutierten im „Presse“-Studio Johann Pluy, Vorstand der ÖBB Infrastruktur, Barbara Schmidt, Generalsekretärin von „Österreichs Energie“, und Wolfgang Hribernik, Leiter des Center for Energy am Austrian Institute of Technology. Die Diskussionsleitung übernahm Madlen Stottmeyer, Redakteurin Economist bei „Die Presse“.