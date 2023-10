Borealis will Kunststoff-Kreislaufwirtschaft vorantreiben

Großbetriebe. Borealis stellt die Nachhaltigkeit und die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft ins Zentrum.

Das Verfolgen der strategischen Wachstumsziele und das Vorantreiben der Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft stand beim Kunststoffhersteller Borealis bereits seit einiger Zeit im Fokus. „Wir haben im Rahmen unseres Joint Ventures Baystar die größte unserer Borstar-Anlagen in Betrieb genommen und die Vereinbarung zur Übernahme von Rialti, einem italienischen Polypropylen-Compounder und Recycler, unterzeichnet“, resümiert Borealis-CEO Thomas Gangl. „Wir konnten wieder maßgebliche Fortschritte in der Forschung und Entwicklung für Hochleistungskunststoffe erreichen.“ Das bescherte dem Unternehmen mit etwa 6000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern im Vorjahr einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro.

Obwohl sich die chemische Industrie laut Gangl momentan in einer schwierigen Lage befindet, wird die Strategie 2030 weiterverfolgt: „Zentrales Thema ist und bleibt Nachhaltigkeit. Sicherheit, unsere Mitarbeiter, Innovation und Technologie zählen zu unseren Prioritäten. Wir verfolgen eine kontinuierliche geographische Expansion und die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft.“ Borealis sieht sich dabei als Treiber des Wandels, indem Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt aller Bemühungen gestellt und entsprechend investiert wird.

„Wir schaffen Werte durch Innovation und treiben die Dekarbonisierung voran, indem wir zirkuläre Material­lösungen auf Polyolefinbasis anbieten“, so Gangl. „Durch die Einhaltung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft können wir vorhandene Ressourcen schonen, den Primärmaterialverbrauch reduzieren und Emissionen senken. Der effizienteste Weg, Kunststoffe umweltfreundlicher zu machen, besteht darin, sie im Kreislauf zu ­halten.“