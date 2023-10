Studienbeginn: Die Angst vor dem Unbekannten - und wo es Hilfe gibt

Sind die Umzugskartons ausgepackt und die ersten Vorlesungen an der neuen Uni absolviert, tauchen oft Selbstzweifel auf. Hilfe bietet die Studierendenberatung.

Der Studienbeginn markiert einen neuen Lebensabschnitt. Für ihn müssen viele Studierende von zu Hause ausziehen - und das erste Mal einen eigenen Haushalt führen. Vorausgesetzt, man hat dafür eine bezahlbare Wohnung gefunden. Dem Umzug geht natürlich auch die Wahl eines Studiums voraus, die nicht immer leicht fällt. Insgesamt ist es eine Zeit des Umbruchs und vieler Entscheidungen.

Sind die erst einmal getroffen, fangen die Selbstzweifel an: Ist das wirklich das Richtige für mich? Was soll ich später einmal „damit“ machen? Werde ich mich in dieser Stadt jemals wohlfühlen können? Schnell ist man da geneigt, im Hörsaal links und rechts zu schauen und sich mit den Sitznachbarn und -nachbarinnen zu vergleichen. Die haben vielleicht schon ein Praktikum gemacht oder sich über „Vitamin B“ ihren Traumjob gesichert. Andere wiederum sitzen schon in ihrem zweiten oder dritten „ersten Semester“, weil sie ihre Studien abgebrochen haben und einen neuen Anlauf wagen.

Solche Zweifel seien ganz normal, sagt Heidrun Rothe. Sie ist stellvertretende Leiterin der psychologischen Studierendenberatung in Salzburg. Die Beratungsstellen, die es in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg gibt, sind ein kostenloses Angebot des Bildungsministeriums, an das sich Studierende wenden können, wenn sie Unterstützung brauchen. Etwa bei Fragen wie: Wie gehe ich mit Stress um? Wie kann ich Freunde finden? Wie fühle ich mich nicht so verloren und einsam?

Die eigenen hohen Ansprüche der Studierenden würden den ohnehin steigenden Leistungsdruck weiter erhöhen, sagt Rothe. Und auch finanzielle Sorgen und Zukunftsängste spielen eine Rolle. „Die Gedanken kreisen immer um das Gleiche“, sagt sie. Man denke oft weit in die Zukunft und male sich Katastrophenszenarien aus. Dabei sollte man sich eher auf das konzentrieren, was man heute tun kann, sagt die Expertin.

Mehrfachbelastung in Krisen

In Wien macht Rothes Kollegin Elisabeth Hefler ähnliche Beobachtungen. Familienplanung sei ein komplexes Thema geworden, oft mit wirtschaftlichen Sorgen verbunden und von Verunsicherungen geprägt. Die Entwicklungsphase der jungen Erwachsenen gehe seit jeher mit vielen Herausforderungen einher. Durch technische und gesellschaftliche Veränderungen würden sich jedoch auch gewisse Themen wandeln. Der steigende Einfluss des Internets, insbesondere der sozialen Medien, habe viel größeren Einfluss auf das Leben vieler Studierender als noch vor wenigen Jahren: „Es gibt viele Lifestyle-Vorbilder, damit einhergehend steigen Druck und soziale Vergleiche“, sagt Hefler. Cybermobbing tauche auch immer wieder auf. Die Salzburger Psychotherapeutin Rothe verweist auf Unsicherheiten und Selbstwertprobleme, die daraus entstünden: „Das wird immer mehr.“ Mehrfachbelastung ist das Wort, das sie immer wieder erwähnt.

»Frauen tun sich leichter zuzugeben, dass es ihnen nicht gut geht.« Heidrun Rothe Wiener Studierendenberatung

Nachfrage steigt. Die ist auch das Ergebnis aus aktuellen Krisen: Pandemie, Teuerung, Kriege, Klimawandel. „Die Studierenden spüren heutzutage viele Faktoren, die destabilisierend wirken“, sagt Hefler. Die Nachfrage bei der Psychologischen Studierendenberatung steige kontinuierlich. „Wir haben leider nicht die Kapazitäten, für alle Studierenden Psychotherapie in der Wiener Studierendenberatung anzubieten, bemühen uns aber um gute psychotherapeutische Vernetzung.“

Die steigende Nachfrage liege unter anderem daran, dass das Tabu, über psychische Gesundheit zu sprechen, geschrumpft sei, sagt Rothe. Dennoch ließen sich vor allem Frauen beraten. Das liege allerdings nicht daran, dass es Frauen grundsätzlich schlechter gehe. „Frauen tun sich leichter zuzugeben, dass es ihnen nicht gut geht“, erklärt Rothe. In Wien sind knapp 70 Prozent der Studierenden, die sich beraten lassen, weiblich, sagt Hefler.

Wie die Beratung abläuft

Die Beratung an sich läuft recht niederschwellig ab. Die Studierenden vereinbaren zunächst einen Erstgesprächstermin. Danach können fünf bis zehn kostenlose Termine beansprucht werden. Bei weiterem Bedarf können die Studierenden an Psychotherapeuten und -therapeutinnen vermittelt werden.

Für viele deutsche Studierende in der Salzburger Grenzregion ist das kein Problem: Ihre Krankenkasse übernimmt viele Leistungen. Sie können zudem eine kostenlose Therapie in Deutschland beginnen. In Österreich hingegen gebe es wenige vollfinanzierte Plätze, kritisiert Rothe. Viele österreichische Studierende können sich eine Wei­terbehandlung schlichtweg nicht leisten, auch wenn sie teilweise von den Krankenkassen übernommen werde. Um einen Therapieplatz zu finden, „muss man oft viel herumtelefonieren“, sagt Rothe. Psychotherapie auf Krankenschein wurde in den vergangenen Jahren zur immer lauter werdenden Forderung an die Politik. Umgesetzt ist das noch nicht.

Noch schwieriger sei es für nicht deutschsprachige Studierende. Die Studierendenberatungen in Wien und Salzburg bieten daher auch Termine auf Englisch an.