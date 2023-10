ORF plant neue Rätselshow namens „Clever“

Für „Clever - die Rätsel-Show“, die im Jänner startet, sucht der ORF Kandidaten: Trios sollen gegen einen schlauen Kopf und einen Promi antreten. Der Hauptpreis beträgt 10.000 Euro.

Der ORF ist auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für eine neue Rätselshow namens „Clever“. Konkret werden rätselaffine Trios gesucht, die in mehreren Runden gegen einen schlauen Kopf und einen Promi antreten. Im Zuge der Show, die erstmals am Freitag, 12. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen sein wird, müssen die Teams Gedächtnisleistung und andere außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Lösung von kreativen Denksportaufgaben präsentieren. Klassisches Wissen oder sportliche Leistungen sind nicht gefragt. Als Hauptpreis winken 10.000 Euro. Anmeldungen für die von Gregor Seberg moderierte Show sind unter tv.ORF.at/clever möglich. (APA)