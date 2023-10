Die Universität ist nicht inklusiv

Für eine Autistin fühlt sich die Uni immer noch oft ausgrenzend und stressig an.

Lasst mich eines gleich einmal klarstellen. Ich mag das Studieren. Ich bin einfach dieser Menschentyp. Schon in der Volksschule hatte ich immer ein Buch vor der Nase, und ich konnte es kaum erwarten, an der Uni zu sein. Unter lauter anderen Menschen, die genau solche – wie soll man es anders nennen – Streber:innen sind wie ich. Auch jetzt, wo ich schon ein paar Jahre Erfahrung im Studieren habe, mag ich es noch immer. Das Pauken, das Fakten in mich Hineinstopfen, das habe ich einfach drauf. Aber es wird mir oft schwerer gemacht, als es sein müsste. Denn die Universität hat ein Inklusionsproblem.

Dieser Gastkommentar ist im Rahmen des Studierendenmagazins „UniLive“ der „Presse“ erschienen. Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >> Mehr unter der Rubrik „Gastkommentar“

Laute Maschinen und Stress. Zum Beispiel gibt es auch nach den vielen Lockdowns noch immer Lehrkräfte, die keine Aufzeichnungen ihrer Vorlesungen online stellen. Man ist also gezwungen, sich in Hörsäle mit oft mehreren hundert Menschen zu setzen. Als Autist:in kann das völlig überfordernd sein.

In meinem Studium – Biologie – gibt es außerdem viele Laborübungen. Das ist eine sehr hektische Umgebung mit grellem Licht und lauten Maschinen, in der man unter Zeitdruck Aufgaben lösen muss, denen man vorher noch nie gegenübergestanden ist. Die erste dieser Übungen war eine solche Stresssituation für mich, dass ich sie von Anfang bis Ende in einer Art Trancezustand verbracht habe, in der ich kaum klar denken konnte. Mit der Zeit fallen mir diese Übungen leichter. Aber ich sehe bis jetzt keine Möglichkeit, solche Situationen weniger strapaziös zu gestalten, jedenfalls nicht innerhalb der bestehenden Strukturen.

Randthema. Dabei jammere ich hier noch auf hohem Niveau. Menschen mit anderen – zum Beispiel Gehbehinderungen – haben noch ganz andere Probleme. Physische Barrieren sollten eigentlich längst der Geschichte angehören. Tatsächlich gibt es aber noch viele Hörsäle, die nur über Stiegen erreichbar sind, Toiletten, die als barrierefrei bezeichnet werden, es aber nicht sind – wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, fallen sie einem überall auf. Ja, viele Universitätsgebäude sind alt. Es ist sicher schwierig, sie rollstuhlgerecht zu machen und gleichzeitig Denkmalschutzrichtlinien einzuhalten. Es ist aber auch notwendig.

Doch: Ich will hier gar nicht alles schlecht reden. An der Universität Wien zum Beispiel gibt es viele Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende mit Behinderungen. Vieles davon läuft über das sogenannte „Team Barrierefrei“. Dort wird auch zunehmend auf neurodivergente Menschen – also etwa Personen mit ADHS oder Autismus – Rücksicht genommen. Zum Beispiel gibt es inzwischen eine Chatberatung. Man schreibt also in Echtzeit mit einem Berater oder einer Beraterin, damit man nicht telefonieren muss. Das ist gut, denn für viele Menschen ist das eine große Hürde. Auch das Referat für Barrierefreiheit der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gibt sich Mühe, uns das Leben leichter zu machen.

Doch es gibt noch viel zu tun. Viel mehr, als es noch zu tun geben sollte, denn Inklusion von Menschen mit Behinderung war viel zu lange ein Randthema. Trotz allem bin ich aber optimistisch. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es endlich eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Problem gibt. Gerade unter Studierenden entsteht jetzt langsam ein Bewusstsein dafür, was es zur Inklusion braucht. Bleibt zu hoffen, dass das auch umgesetzt wird.