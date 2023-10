Am Montag wurde der Bub unter großer Anteilnahme in LaGrange, Illinois, beerdigt. Auch viele Palästina-Flaggen wurden geschwenkt.

Am Montag wurde der Bub unter großer Anteilnahme in LaGrange, Illinois, beerdigt. Auch viele Palästina-Flaggen wurden geschwenkt. Getty Images / Kamil Krzaczynski

Der Mann aus Illinois ist wegen Hassverbrechen angeklagt. Er soll den Buben und dessen Mutter mit einem Messer angegriffen haben. Die Mutter überlebte. Das Motiv sei Hass auf Muslime und der Terror der Hamas gewesen, berichten die Behörden.

Ein Mann aus Illinois wurde wegen eines Hassverbrechens angeklagt, weil er einen sechsjährigen muslimischen Buben erstochen und dessen Mutter verletzt hatte. Dabei habe es sich um einen Angriff gehandelt, der als Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas geschehen sei. Die Religion der Opfer sei Motiv für die Attacke gewesen, sagten Beamte und Aktivisten für muslimische Rechte am Sonntag.

Der Bub wurde 26 Mal mit einem Militärmesser mit einer 18 Zentimeter langen, gezackten Klinge erstochen, teilte das Büro des Sheriffs von Will County in einer Erklärung mit. Die 32-jährige Frau hatte mehrere Stichwunden und wird voraussichtlich den Angriff überleben, der sich am Samstag in Plainfield Township, etwa 64 Kilometer südwestlich von Chicago, ereignete.

„Ermittler konnten feststellen, dass beide Opfer dieses brutalen Angriffs vom Verdächtigen ins Visier genommen wurden, da sie Muslime waren und der Nahostkonflikt zwischen Hamas und Israelis andauerte“, hieß es aus dem Büro des Sheriffs von Will County in einer Erklärung.

Warten auf den Prozess

Der 71-jährige Verdächtige, Joseph C., wurde wegen Mordes ersten Grades, versuchten Mordes ersten Grades, Hassverbrechen in zwei Fällen und schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe angeklagt, teilte das Büro des Sheriffs mit. Der Mann wartete im Gefängnis auf den Prozessbeginn.

Obwohl der Angeklagte gegenüber den Ermittlern keine Aussagen machte, sagte die Polizei, man habe die Anklage anhand von Befragungen und Beweisen zusammengestellt. Als die Polizei am Tatort eintraf, hätte sie den Täter mit einer Schnittwunde an der Stirn auf dem Boden vor dem Haus sitzend gefunden. Die Opfer befanden sich in einem Schlafzimmer.

Der Council on American-Islamic Relations (CAIR) identifizierte den Jungen als Wadea Al-Fayoume und sagte, die Frau, Hanaan Shahin, sei seine Mutter.

Sorge vor mehr Gewalt wächst

„Die islamfeindliche Rhetorik und der antipalästinensische Rassismus, die von Politikern, Medien und Social-Media-Plattformen verbreitet werden, müssen aufhören“, kommentierte der Rat der amerikanisch-islamischen Beziehungn (CAIR) auf der Social-Media-Plattform X.

FBI-Direktor Christopher Wray warnte am Samstag die Polizeichefs im Land, , „in diesem verschärften Umfeld“ wachsam zu bleiben „Es steht außer Frage, dass wir einen Anstieg der gemeldeten Drohungen verzeichnen, und wir müssen auf der Hut sein, insbesondere nach Einzeltätern, die sich von den jüngsten Ereignissen inspirieren lassen könnten, um selbst Gewalt auszuüben“, sagte Wray auf einer Konferenz von Polizeichefs in San Diego laut FBI-Website.