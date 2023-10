Die Hamas hat das erste Video einer Entführten veröffentlicht: Die 21-jährige Mia Shem bittet darin, sie nach Hause zu holen.



Verhandeln oder nicht verhandeln? Das ist eine der quälenden Fragen, die sich die israelische Gesellschaft in diesen Tagen stellen muss. Vermutlich mehr als 200 Menschen hat die Hamas bei ihrem terroristischen Großangriff am 7. Oktober entführt, darunter zahlreiche Frauen, Kinder, Babys.

Seit ihrem Verschwinden gab es von keiner der Geiseln ein Lebenszeichen – bis Dienstag: Die Hamas veröffentlichte ein Video der entführten Mia Shem (21). Der knapp einminütige Clip zeigt eine blasse junge Frau mit müden Augen. „Hi, ich heiße Mia Shem“, sagt sie auf Hebräisch. „Gerade befinde ich mich in Gaza.“ Samstagfrüh sei sie von einer Party nahe der Stadt Sderot zurückgekehrt und habe sich „sehr stark am Arm verletzt“. Man habe sie in Gaza anschließend drei Stunden lang operiert. „Sie sorgen für mich, sie geben mir Medikamente, alles ist in Ordnung“, trägt sie mit schwacher Stimme einen Text vor, der ihr vermutlich vorgegeben wurde. „Ich bitte nur darum, dass man mich so schnell wie möglich nach Hause bringt.“