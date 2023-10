Nach Urteil zu Türken: Wie viel Papa Staat insgesamt vorschießt

Manche Kinder wachsen in Österreich in behüteten Verhältnissen auf, andere nicht. Wann soll der Staat einspringen?

Manche Kinder wachsen in Österreich in behüteten Verhältnissen auf, andere nicht. Wann soll der Staat einspringen? Feature: Joe Klamar/AFP

Der Oberste Gerichtshof entschied, dass auch türkischen Kindern einer Mindestsicherungsbezieherin ein Unterhaltsvorschuss zusteht. Das meiste Geld fließt aber an Österreicher, gefolgt von Personen aus anderen EU-Staaten. Zwei Drittel seiner Beträge erhielt der Bund zuletzt generell zurück.

Zwei Dinge stellte der Oberste Gerichtshof (OGH) in einem aktuellen Fall klar. Auch türkische Kinder hätten ein Recht auf Unterhaltsvorschuss, wenn sie in Österreich leben. Dies leite sich aus einem Assoziationsratsbeschluss von 1980 ab. Und auch Kinder einer Mindestsicherungsbezieherin kämen in den Genuss der Leistung, wenngleich diese nur für den Nachwuchs von hier lebenden Arbeitnehmern reserviert ist. Denn eine Mindestsicherungsbezieherin sei nach den EU-Regeln als Arbeitnehmerin zu werten, weil man als Hilfeempfängerin ebenso krankenversichert ist.

Der Bund hatte gegen ein derartiges Urteil angekämpft und war daher bis zum OGH gegangen (das „Presse“-„Rechtspanorama“ berichtete). Auch politisch ist das Thema nicht unumstritten. Aber wie viel gibt der Staat generell an Unterhaltsvorschüssen aus, in welche Länder fließt das Geld, wie viel erhält die Republik wieder zurück?