Telekommunikationskabel zwischen Estland und Schweden beschädigt

Erneut gibt es Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee. Der schwedische Zivilschutzminister berichtet von Schäden am Kabel zwischen Estland und Schweden.

Ein Telekommunikationskabel zwischen Estland und Schweden ist nach Angaben der Regierung in Stockholm beschädigt worden. Der für Zivilverteidigung zuständige Minister Carl-Oskar Bohlin sagte am Dienstag in der schwedischen Hauptstadt, er habe entsprechende Informationen erhalten. Die Ursache sei noch unklar, das Kabel sei nicht gänzlich zerstört und weiterhin betriebsbereit, sagte Bohlin. Demnach sei der Schaden in etwa zu dem Zeitpunkt entstanden, als am 8. Oktober in der Ostsee eine Gas-Pipeline und ein Telekom-Kabel zwischen Finnland und Estland beschädigt worden seien.