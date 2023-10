EU organisiert Luftbrücke für Gaza

Vor dem Video-Krisengipfel der 27 EU-Chefs lancierte die Kommission humanitäre Hilfe für Gaza via Ägypten. Ihr blühte dennoch harsche Kritik für ihre erratische Linie.

Brüssel. Eine Woche nach ihrer Ankündigung, sämtliche EU-Hilfen für die Palästinenser wegen des Verdachts der missbräuchlichen Verwendung für die Terrororganisation Hamas einzufrieren, vollendete die Europäische Kommission nun ihre politische Kehrtwende. Sie organisiert und finanziert eine Luftbrücke, um humanitäre Güter an die ägyptische Grenze zum Gazastreifen zu transportieren. Zusätzlich hat sie das für heuer bestimmte Budget an humanitärer Hilfe für die Palästinenser von 25 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro verdreifacht.

Der erste Flug sei bereits am Dienstag aus Dubai zu einem Flughafen auf der Sinai-Halbinsel geflogen, sagte ein Sprecher der Kommission auf Anfrage der „Presse“. Der zweite werde am Mittwoch von Kopenhagen abheben. Der Grund für die Auswahl dieser beiden Orte liege darin, dass das UN-Kinderhilfswerk Unicef in Dubai und Kopenhagen Hilfsgüter für schnelle Kriseneinsätze lagert. Die Kommission organisiere und finanziere den Transport, indem sie Frachtflugzeuge chartert. Wie viel das kostet, konnte die Kommission am Dienstag nicht beantworten. Das Ziel sei, nahe des Grenzübergangs Rafah Hilfsgüter zu sammeln, um sie möglichst schnell in den Gazastreifen bringen zu können, sobald der Zugang gesichert ist. Die Güter werden dem ägyptischen Roten Halbmond übergeben, nicht der ägyptischen Regierung.

„Barbarei der Hamas“