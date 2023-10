Wie man die FPÖ kleinhalten könnte

Ein Bundeskanzler Kickl und die FPÖ als Nummer eins sind kein Naturgesetz. Dagegen kann man einiges tun.

Die FPÖ wird bei der nächsten Nationalratswahl stärkste Partei und Herbert Kickl mithilfe der ÖVP Bundeskanzler. Dieses Szenario wird nahezu mainstreamartig von besorgten Bürger:innen, aber insbesondere von Politiker:innen formuliert und über die Medien transportiert. Es scheint bei so manchem in der Politik geradezu eine „Angstlust“ zu geben, die zu einer Selffulfilling Prophecy führen könnte. Dazu gesellt sich dann oft auch die von Menschen, die noch nie ÖVP gewählt haben und auch nicht in Verdacht stehen, dies jemals zu tun, erhobene Forderung, die Volkspartei müsse sich auf ihre christlichsozialen Wurzeln besinnen. Alle, die sich ernsthaft nur ein bisschen mit der katholischen Soziallehre auseinandersetzen, wissen, dass diese ein weites Feld der Interpretation mit verschiedenen Lösungsansätzen ermöglicht.

Lediglich wenn die FPÖ die absolute Mehrheit der Nationalratsmandate erreichte, würde der Bundespräsident Herbert Kickl als Bundeskanzler wohl oder übel angeloben müssen, ohne eine Staatskrise heraufzubeschwören. Das geben aber die Umfragen bei Weitem nicht her, und es ist eigentlich undenkbar, dass SPÖ oder ÖVP als Juniorpartner für eine FPÖ-geführte Bundesregierung fungieren. Das wäre wohl eine selbstzerstörerische Identitätsverleugnung zweier Jahrzehnte hindurch staatstragender Volksparteien der rechten und linken Mitte. Nur in Parenthese sei angemerkt: Die ÖVP-Führung wird in Kenntnis ihres Anhangs, der größtenteils eine Koalition mit der FPÖ nur aus dem Grund akzeptiert, dass damit die Position des Bundeskanzlers oder des/der Landeshauptmanns/frau gesichert ist, nicht als Steigbügelhalter für einen FPÖ-Regierungschef agieren. Das gilt vice versa natürlich auch für die SPÖ.

Eine Politik, deren einziges Mantra es ist, die böse FPÖ im Kanzleramt zu verhindern, erreicht möglicherweise das Gegenteil dessen, was bezweckt wird. Kickl wird genüsslich gegen das „Establishment“ und die „Systemparteien“ wettern. Eine viel wirksamere Strategie ist wohl die, sachorientiert und seriös Politik zu betreiben und somit dem diffusen Protest den Nährboden so weit wie möglich zu entziehen. Dazu müssen die von der FPÖ aufgezeigten Probleme offen angesprochen werden, zugleich sollte aber klargemacht werden, dass die von der FPÖ propagierten scheinbar einfachen Antworten keine oder falsch sind, sondern dass es komplexerer Lösungsansätze bedarf. Dazu ist, wenn der reguläre Wahltermin hält, noch ein Jahr, also ausreichend, Zeit. Nur so kann die FPÖ so klein wie möglich gehalten, auf den Rang zwei oder drei platziert werden.

Bedürfnis nach Protest

Ein Blick auf die deutsche Situation könnte lehrreich sein. Das angesehene Allensbacher Meinungsforschungsinstitut erhebt allmonatlich die Stimmungslage der Deutschen und veröffentlicht dies in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ („FAZ“). Am 24. August 2023 zog der Studienleiter Thomas Petersen folgendes Fazit: „Die Stärke der Partei speist sich nicht daraus, dass sie als besonders sympathisch oder gar kompetent wahrgenommen wird, sondern überwiegend aus dem Bedürfnis nach Protest.“ Gemeint sind die AfD und die Einwanderungspolitik in Deutschland, aber statt der AfD kann man hierzulande ruhig die FPÖ einsetzen und neben der Migrationsherausforderung einige weitere Politikfelder nennen, die nicht ideologiegetrieben, sondern seriös und faktenorientiert bearbeitet werden müssten.

Das wäre für Österreich mit Blick auf die Nationalratswahlen 2024 nicht nur wünschenswert, sondern sollte auch möglich sein.

Herwig Hösele (*1953) ist Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik und in Demokratieinitiativen engagiert und war Präsident des Bundesrats (ÖVP).

