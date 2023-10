Arbeitsmarktkrise: Lieber arbeitslos als unglücklich

Österreichs Arbeitsmarkt hat sich zu einem Markt der Unzufriedenheit gewandelt.

Der Auftakt zu den jährlichen Lohnverhandlungen fördert eine tiefer liegende Krise auf dem Arbeitsmarkt zutage. Der aktuelle „Randstad-Work-Monitor“ belegt dabei eine fundamentale Transformation des Arbeitsmarktes. Drei von zehn Arbeitnehmerinnen und -nehmern sind lieber arbeitslos als unglücklich im Beruf. Zwei von fünf sind in der Arbeit nicht mehr glücklich. Drei von zehn haben bereits innerlich gekündigt. Die Hälfte der Menschen geht nicht gern zur Arbeit. Welche Auswirkungen das für unsere Gesellschaft hat, lässt sich noch nicht abschätzen.

Der Arbeitsmarkt in Österreich hat sich nach der Pandemie zu einem Arbeitnehmermarkt der Unzufriedenheit gewandelt. Die „stille Kündigung“ entwickelt sich zum Trend. Ein Drittel der arbeitenden Menschen ist bereit, den Job zu wechseln. Tendenz steigend. Derart beunruhigende Zahlen begleiten die Kollektivvertragsverhandlungen in diesen Tagen.

Finden die laufenden Lohnverhandlungen keine guten Lösungen, wäre das fatal. Der Unmut der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Krise auf dem Arbeitsmarkt könnten zu einem gesellschaftlichen Umbruch führen, der weit über die Arbeitswelt hinausgeht. Doch genau hier liegt auch eine transformative Chance.

Die aktuellen Lohnverhandlungen dürfen daher nicht nur als reiner Austausch über Zahlen und Prozentsätze verstanden werden, sondern vielmehr als Chance, um die tiefer liegenden Probleme des Arbeitsmarkts und der Arbeitnehmerzufriedenheit anzusprechen. Die Diskussion muss von dem Verständnis geprägt sein, dass zufriedene MitarbeiterInnen produk­tiver, kreativer und loyal sind und somit maßgeblich zum Unter­nehmens­erfolg beitragen.

In dieser freudlosen Arbeitslandschaft kann das After-Work-Event „Job Changer 2023“ zum Hoffnungsträger für Tausende Arbeitnehmende werden. Mit „10.000 Chancen“ und mehr als 120 Arbeitgebern aus verschiedensten Bereichen wird eine breite Palette an niederschwelligen Karrieremöglichkeiten geboten, inklusive Jobangebotsgarantie.

Es ist an der Zeit, die Arbeitswelt neu zu denken, um dem drohenden Super-GAU zu entgehen und den Wert der Arbeit wieder auf beiden Seiten in den Mittelpunkt zu rücken. Das After-Work-Event „Job Changer 2023“ kann dafür ein zentraler Baustein sein und aufzeigen, wie eine zufriedenstellende Arbeitswelt aussehen kann. Es führt nicht nur zur beruflichen Neuorientierung Tausender, sondern trägt zu einem breiten Diskurs und somit zu einer nachhaltigen Veränderung des Arbeitsmarkts bei.

Arbeitslosigkeit kann nur der letzte Ausweg sein. Unglückliche arbeitende Menschen haben bisher keine Lobby und kaum Angebote, sich werthaltig zu orientieren.

Brauchen neue Arbeitskultur

Es geht nicht nur um das Gehalt, sondern auch um eine Arbeitskultur, die Individuen wertschätzt.

Die Zeiten, in denen Angestellte Bittsteller waren, die aufwendige Bewerbungsverfahren durchlaufen mussten, sind vorbei. Arbeitgeber und Arbeitnehmer begegnen sich auf dem Job-Changer-Event auf Augenhöhe. Das größte After-Work-Event Österreichs bietet dabei die Chance auf ein „perfect match“. Jobangebot garantiert.

Job Changer bietet Unzufriedenen und Wechselwilligen in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, sich karrieretechnisch völlig neu zu orientieren. In Zeiten, in denen Arbeitsunzufriedenheit und innere Kündigungen immer mehr zum Alltag gehören, sind diese Brücken zwischen Arbeitgebern und potenziellen Mitarbeitern dringend notwendig.

Bernhard Ehrlich arbeitet zur Zukunft der Arbeit. Er ist Initiator von „10.000 Chancen“ und Veranstalter von Job Changer 2023.

Eckdaten: Job Changer, Marx-Halle, Wien, 21. November 2024, 14–21 h.

