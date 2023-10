Der US-Präsident nimmt mit seiner Reise beträchtliche Risken auf sich. In Israel steht er dem Verbündeten bei. In Jordanien versucht er, die Araber zu kalmieren.

Ein Luftalarm, wie ihn Außenminister Antony Blinken am Montagabend während einer Sitzung des Kriegskabinetts im Verteidigungsministerium in Tel Aviv in den Bunker gescheucht hat, jagt Joe Biden keine sonderliche Angst ein. Kurz nachdem der US-Präsident vor acht Monaten in einer zehnstündigen nächtlichen Zugfahrt in Kiew angekommen war, schickte Wladimir Putin Raketengrüße aus Russland.

Im Unterschied zu seinem Solidaritätsbesuch in Israel war der Blitzbesuch Bidens in der Ukraine nicht angekündigt. Dass der 80-Jährige die Strapazen der Anreise in die ukrainische Hauptstadt im Nachtzug auf sich nahm, rang selbst Gegnern Respekt ab. Sein Nahost-Trip hat nun auch einen Nebenaspekt: Rund einen Monat vor seinem 81. Geburtstag kann der Präsident Zweifler von seiner Fitness überzeugen. Sein Vorgänger hätte sich einen solchen Kurztrip über den Atlantik und retour wohl nicht zugemutet. Donald Trump mied Kriegsgebiete.

Wirbelwind-Diplomatie