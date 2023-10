Mike Skinner von „The Streets“: „Rap hält jung im Kopf“

Der „The-Streets“-Mastermind hat zu seinem neuen Album gleich ein Musical gedreht. Ein Gespräch über das Rappen mit 44 und die Grenzen des Glücks.

The Streets sind das höchst erfolgreiche Projekt des aus Birmingham stammenden Multiinstrumentalisten, DJs und Rappers Mike Skinner. Stilistisch mischte er Hip-Hop mit Grime und Garage und definierte damit den Sound einer ganzen Generation. Alben wie „The Hardest Way To Make an Easy Living” (2006) schossen geradewegs auf Platz eins der britischen Charts. Skinner war von Anbeginn eine Stimme der Working Class und als solcher ein Vorläufer von heute erfolgreichen britischen Krawallrappern wie den Sleaford Mods. Mit „The Darker the Shadow, The Brighter the Light“ erschien nun nach zwölf Jahren Pause wieder ein Streets-Album sowie ein gleichnamiger Film, eine Art Film-noir-Musical, das Skinners Erfahrungen als DJ fiktionalisiert.

Die Presse: Wir sprechen über Zoom. Im Hintergrund brandet das Meer gewaltig an, die Palmen biegen sich im Wind. Wo sind Sie gerade?

Mike Skinner: In meinem Schlafzimmer hier in England. Was Sie im Hintergrund sehen, ist nicht real. Das zu kreieren, war eine Schulaufgabe meines Sohns. Wie Sie sehen, hat er die ganz gut gemeistert. Diese Szenerie wirkt total gemütsaufhellend auf mich.

Der Titel Ihres ersten Spielfilms lautet „The Darker the Shadow, The Brighter the Light“. Das klingt ein wenig nach fernöstlicher Philosophie. Woher rührt der Titel?

Aus meinem eigenen Erleben. Ich glaube fest daran, dass man Lärm nur über Stille definieren kann. Auch bei Farben ist es so. Sinnliche Wahrnehmung funktioniert nur über Kontraste. Im Fall meines Films soll es ausdrücken, dass man nur so weit glücklich sein kann, wie man vorher unglücklich war. Diese Einsicht definiert auch mein Leben. Ich realisierte meine Träume oder das, was ich für meine Träume hielt, sehr jung. Zu meinem Erstaunen habe ich mich dann insgesamt gar nicht glücklicher gefühlt.

Das klingt einigermaßen erstaunlich…