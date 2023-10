Nehammer vertrat Orbán bei EU-Krisengipfel

Ungarns Ministerpräsident zog ein Treffen mit Russlands Präsidenten Putin in Peking einer Tagung mit seinen europäischen Amtskollegen vor. Als Fürsprecher von Ungarns Interessen wählte er den Bundeskanzler.

Brüssel. Viktor Orbán habe keine Zeit, als an einer Krisenbesprechung der Staats- und Regierungschefs in Sachen Nahostkonflikt teilzunehmen: das ließ sein Sprecher die Medien am Dienstag wissen. Statt der Videokonferenz stand für ihn ein Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Peking auf dem Programm. Beim virtuellen EU-Gipfel unter Vorsitz von Charles Michel, dem Präsidenten des Europäischen Rates, ließ er sich von Bundeskanzler Karl Nehammer vertreten, hieß es am Dienstagabend aus Ratskreisen.

In der Sache gab es bei dieser Sitzung nichts formal zu beschließen. Die 27 Chefs waren eher darum bemüht, nach bisweilen widersprüchlichen Stellungnahmen verschiedener EU-Vertreter seit Beginn der jüngsten Terrorwelle der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gegen Israel wieder eine einheitliche Sprache zu finden. Vor allem die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hatte durch bisweilen überhastete Stellungnahmen und eine unkoordinierte Reise nach Israel harsche Kritik auf sich gezogen.

„Die Hamas ist für all das Leid zur Verantwortung zu ziehen“, teilte Nehammer nach dem Videogipfel mit. Eine Mahnung an Israel, die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen nach Möglichkeit zu schonen, schloss er dem nicht an. Hingegen sagte Michel bei einer Pressekonferenz nach Ende der Sitzung: „Wir sind eine Union der Werte und wir müssen internationales humanitäres und Völkerrecht verteidigen.“ Er verwies zudem auf seine Erklärung im Namen der 27 vom Sonntag, in der die EU „auf das Schärfste die Hamas und ihre brutalen und willkürlichen Angriffe in ganz Israel“ verurteilt und „nachdrücklich“ betont, „dass Israel das Recht hat, sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht gegen solche gewalttätigen und willkürlichen Angriffe zu verteidigen.“