Kiew Biennale in Wien: „Der Elefant im Raum heißt Putin“

An neun Orten verteilt sind in Wien Ausstellungen rund um den Krieg gegen die Ukraine und ähnliche gewaltsame Erfahrungen zu sehen. Drei weitere Stationen der Biennale findet man in der Ukraine selbst.

Darf man in ein Kriegsgebiet fahren, um sich Kunst anzusehen? Wie man als Biennale-Tourist nach Venedig fährt? Wäre es Zynismus oder Solidarität sich nach Ushgorod, Ivano-Frankivsk und schließlich ins Dovzhenko-Filmarchiv in Kiew kutschieren zu lassen, um dort drei Ausstellungen zeitgenössischer Kunst abzuklappern? Die Rezensentin neigt zu Ersterem. Beschränkt sich also auf Wien, wo heute, Mittwoch, immerhin der zentrale Satellit eines utopischen europäischen Vorhabens eröffnet: nämlich die 2012 gegründete Kiew-Biennale auch unter den widrigsten vorstellbaren Umständen, auch im Kriegsstatus durchzuführen.